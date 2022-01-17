فيديو | نجل ستيرلينج يقلد كريستيانو رونالدو!

قلد نجل النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي احتفال البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد.

جاء هذا في مقطع فيديو نشره ستيرلينج عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه نجله وهو يلعب كرة القدم داخل المنزل.

ويبلغ نجل ستيرلينج من العمر أربعة أعوام واسمه تياجو وعقب أن سجل هدفًا في مرمى صغير للغاية ركض وقلد احتفال رونالدو الشهير.

وكان رونالدو على وشك الانضمام لصفوف مانشستر سيتي في الصيف الماضي لكنه تحول في اللحظات الأخيرة لصفوف مانشستر يونايتد.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت العديد من الأنباء التي ربطت رونالدو بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في أسرع وقت ممكن.

حيث أوضحت تقارير أن رونالدو اجتمع مع وكيله جورج مينديش وطلب منه البحث عن فريق له في الفترة المقبلة لمغادرة الشياطين الحمر.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد عاد لمانشستر يونايتد مطلع الموسم الجاري بعد أن ربطته تقارير صحفية بالانتقال لصفوف مانشستر سيتي.







