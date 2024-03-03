نجل رونالدو يُشعل الأفراح في النصر

تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو في يناير 2023 بهدف العودة لمنصات التتويج والفوز بالدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، لكن النجم البرتغالي لم ينجح حتى الآن بتحقيق ذلك الهدف رغم قيادته الفريق للفوز بالبطولة العربية بداية الموسم الجاري، إلا أن الخبر الجيد هو نجاح نجله في فعل ذلك.

كريستيانو جونيور نجح في قيادة النصر للفوز بالدوري السعودي للبراعم تحت 13 عامًا بعد الفوز على مضيفه أحد يوم 9 فبراير الماضي بنتيجة 4-1، حيث اتسع الفارق مع مطارده الشباب إلى 10 نقاط قبل 3 جولات من النهاية.

واليوم أقيمت مراسم التتويج بعد ختام الدوري، حيث استطاع النصر هزيمة الشباب على ملعبه بهدفين نظيفين، ليُنهي المسابقة برصيد 44 نقطة وبفارق 14 نقطة عن مطارديه الشباب والفتح.

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وجاء كريستيانو جونيور في المركز الثاني في قائمة الهدافين، حيث سجل 9 أهداف، بفارق 3 أهداف عن متصدري القائمة، عبد العزيز التمار من الفتح ومحمد بشير من الاتحاد.

الفريق الأول للنصر يبتعد حاليًا بفارق 9 نقاط عن المتصدر الهلال في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وسيلعب أمام العين غدًا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.