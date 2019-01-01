فيديو: نتيجة وأهداف مباراة الهلال وفلامينجو بكأس العالم للأندية 2019

تابع بالفيديو نتيجة وأهداف مباراة الهلال وفلامينجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد المدينة التعليمية..

قدّم الهلال مباراة كبيرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ولكنه لم يتمكن من الانتصار وهُزم على يد فلامينجو بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل الأخير إلى النهائي ويضرب موعدًا مع الفائز من ليفربول ومونتيري.

وكان الهلال قد فاز في المباراة الأولى على الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا بهدف نظيف، وكانت الآمال كبيرة عليه حتى يتمكن من الوصول للنهائي ولكن قوة الفريق البرازيلي وقفت حائلًا أمام الأمر.

نتيجة وأهداف مباراة الهلال وفلامينجو

تقدم الهلال في الشوط الأول عبر نجمه سالم الدوسري بعد سلسلة من الفرص، وكان الهدف مميزًا حقًا ومُعبرًا عن الطريقة التي سارت بها الأمور لصالح الموج الأزرق في أول 45 دقيقة.

هدف ⚽️



جملة تليق باسم الزعيم 💪💯



فلامنغو 0 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/9wUXscWNpV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019

ولكن في الدقيقة 49 من الشوط الثاني تمكن جيورجيان دي أراسكايتا من التعديل لفريقه لتشتعل المباراة أكثر وأكثر.

هدف ⚽️



جملة تكتيكية ولا أروع من الفريق البرازيلي!



فلامنغو 1 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/aue8TKOeS1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019

وفي الدقيقة 78 وبعد ضغط كبير من الفريق البرازيلي استطاع برونو هنريكي أن يتقدم لفلامينجو من رأسية مميزة.

قبل أن يُنهي علي البليهي على آمال الموج الأزرق في العودة بعدما وضع الهدف الثالث لخصومه عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 82.

