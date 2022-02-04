فيديو | "نادٍ مدعوم رسميًا" .. الترجمة السليمة لتصريحات جوميس عن الهلال

انتشر في الساعات الأخيرة مقطع فيديو مترجم لتصريحات بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال السابق أثار الكثير من الجدل في الشارع والإعلام الكروي السعودي، خاصة أن الترجمة أظهرت اتهامات خطيرة من اللاعب تجاه النادي السعودي.

جوميس أنهى مغامرته التي استمرت 3 سنوات ونصف مع الهلال بفسخ عقده بالتراضي خلال يناير الماضي، ومن ثم عاد إلى ناديه السابق، جلطة سراي التركي، بعد تجربة ناجحة للغاية في السعودية تُوجت بفوزه بلقبي دوري أبطال آسيا.

ما قصة الفيديو ذو الترجمة الخاطئة المنتشر لجوميس؟

أحد الأشخاص ترجم بشكل خاطئ ومتعمد تصريحات جوميس التي أبدى خلالها سعادته بالعودة إلى جلطة سراي.

المترجم كتب على مقطع الفيديو "أشكركم وأنا سعيد بالعودة إلى جلطة سراي، وأتمنى أن يكون الوضع هنا مختلفًا عن تجربتي الأخيرة، أبحث عن بطولات فيها منافسة شريفة وذلك ما يُميز جلطة سراي لأنه نادي أوروبي عريق".

تابع "متشوق للعب معهم في بطولات قوية عكس تجربتي الأخيرة التي كانت فيها البطولات مرسومة واللعب في نادٍ مدعوم رسميًا وحققت معه بطولات لم أقتنع بها، إن شاء الله يكون الوضع مختلف هنا".

أتم "هناك لا توجد مواجهة حقيقية لأن الموضوع محسوم قبل انطلاق البطولة، أما في الدوري التركي فهناك منافسة شريفة".

مقطع الفيديو خدع العديد من الناس وقد أبدوا دهشتهم من تلك التصريحات من جوميس الذي يحتفظ مع الهلال وجمهوره بعلاقات ودية رائعة، وقد أثارت تلك الترجمة الخاطئة المتعمدة غضب العديد من الإعلاميين والصحفيين والجماهير، مما دفع بالمترجم عبد الله الخريف لترجمة التصريحات بطريقة سليمة.

ماذا قال جوميس في مقطع الفيديو المترجم خاطئًا؟

المهاجم صاحب الـ34 عامًا لم يتطرق إلى الهلال أبدًا في حديثه، بل ركز خلال التصريحات على أيامه القادمة مع جلطة سراي وأمله في مساعدة الفريق للخروج من أزمته الحالية.

إذ قال "شكرًا لكم جميعًا، لم أكن لاعبًا لجلطة سراي خلال السنوات الثلاثة ونصف الأخيرة، ورغم ذلك كنت أشعر دومًا بحب ودعم الجماهير، واليوم أنا سعيد جدًا بالعودة للنادي الذي هو أحد الأكبر في أوروبا".

أضاف "ما أستطيع أن أعد به الجماهير هو أنني سأبدأ منذ الغد مع زملائي العمل بقوة على إعادة جلطة لوضعه الطبيعي، مباراة بمباراة سنعود وإن شاء الله نفوز بالدوري الموسم القادم".

الصحفي سلطان الحارثي نشر الفيديو الذي يجمع الترجمتين، الخاطئة والسليمة، وعلق مطالبًا بعقاب صاحب الترجمة الخاطئة الذي أساء للوطن ورياضته، وواصفًا إياه بالجاهل والأحمق.

إذ كتب عبر تويتر "من حرّف حديث قوميز لابد أن يُعرف ويُعاقب فهذا الجاهل أراد الإساءة لفريق الهلال ولكنه بترجمته الخاطئة أساء للوطن ولرياضة الوطن!! جهل وتخلف وحماقة يرتكبها أطفال ضررهم قد يصل لمستويات يجهلونها!!".

من حرّف حديث #قوميز لابد أن يُعرف ويُعاقب فهذا الجاهل أراد الإساءة لفريق #الهلال ولكنه بترجمته الخاطئة أساء للوطن ولرياضة الوطن!!

جهل وتخلف وحماقة يرتكبها أطفال ضررهم قد يصل لمستويات يجهلونها!!

•الترجمة الصحيحة للأخ @AbdullahK5 pic.twitter.com/oc0vuObrYQ — سلطان الحارثي (@s_alharthi11) February 4, 2022

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