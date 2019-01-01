فيديو | ميليتاو يغادر مؤتمر تقديمه بداعي المرض

ميليتاو لم يكمل مؤتمر تقديمه لاعبًا لريال مدريد. ماذا حدث؟

غادر إيدير ميليتاو، لاعب ريال مدريد الجديد، مؤتمر تقديمه بعد شعوره بوعكة صحية أدت لفقدانه الوعي لعدة دقائق.

ميليتاو كان أول صفقات ريال مدريد تحت قيادة زيدان لدعم الخط الخلفي.

اللاعب سقط مغشيًا عليه إلا أنّه أفاق بعدها بدقائق وطلب المغادرة معلقًا: "لقد وصلت في الخامسة فجرًا ولم أتناول طعامي بشكل جيد وأعتقد أنني بحاجة إلى الراحة".

وشعر اللاعب بالإعياء بعد السؤال الأخير حول نيمار دا سيلفا إلا أنّه لم يجب وقرر المغادرة.

⚠️ Militao, mareado, no ha podido terminar la rueda de prensa de su presentación. Estaban haciéndole la última pregunta (por Neymar) y se ha tenido que marchar 👇🏻 pic.twitter.com/znLqHNbdFY — Alberto Piñero (@pineroalberto) July 10, 2019

وقال ميليتاو في المؤتمر الصحفي: "بيبي وإيكر كاسياس لعبا دورًا كبيرًا في انتقالي إلى ريال مدريد، لقد تطورت سريعًا بعد اللعب في ساو باولو ثم بورتو والآن مع أعظم فريق في العالم".

وتابع: "لم أتحدث مع زين الدين زيدان بعد ولكنني مستعد لتقديم أفضل ما لديّ سواء لعبت بصورة أساسية أو بديلًا. لا أعرف رقم قيمصي حتى الآن".

واختتم: "هدفي مساعدة ريال مدريد على حصد جميع الألقاب وحلمي الفوز بدوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد صرف نحو 300 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الجارية.