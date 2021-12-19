فيديو | موقف محرج للجزيري .. ضياع جائزة هداف كأس العرب!

حمل حفل توزيع جوائز بطولة كأس العرب 2021 مفاجأة غير سارة للمنظمين، بعد خطأ فادح حدث أثناء توزيع جائزة هداف البطولة.

وأثناء توزيع جوائز الهدافين الثلاثة الأوائل في البطولة، وتتويجهم بالأحذية البرونزية والفضية والذهبية على الترتيب، لم يجد سيف الدين الجزيري هداف البطولة جائزته.

ماذا حدث؟

توج يزن النعيمات بجائزة الحذاء البرونزي للمركز الثالث في هدافي بطولة كأس العرب 2021 برصيد ثلاثة أهداف، لكن مع مغادرة "النشامى" البطولة من ربع النهائي لم يصعد إلى المنصة بعد سفره إلى الأردن.

وبعد ذلك، تمت دعوة الجزائري ياسين براهيمي لتسلم جائزة الحذاء الفضي، كثاني هدافي البطولة، لكنه بدلًا من الحصول على الحذاء الفضي تسلم الحذاء الذهبي.

ومع صعود سيف الدين الجزيري، هداف البطولة برصيد أربعة أهداف، لم يجد المسؤولين عن حفل توزيع الجوائز الحذاء الذهبي.

ما هو رد فعل رئيس "فيفا"؟

وظهر التعجب والاستغراب على منظمي الحفل بعد عدم وجود الجائزة عن المنصة، بما فيهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ووجه إنفانتينو اعتذارًا إلى الجزيري، الذي نزل من المنصة دون أي جائزة.

ومن المتوقع أن يتم تدارك الخطأ الفادح الذي جعل الجزيري لا يحصل على جائزته، ويتسلم هداف بطولة كأس العرب 2021 الحذاء الذهبي لاحقًا.

وأسدل الستار على بطولة كأس العرب 2021 يوم السبت 18 ديسمبر، تزامنًا مع احتفال قطر، البلد المنظم، باليوم الوطني.

وتوج منتخب الجزائر بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على تونس في المباراة النهائية بهدفين دون رد، بعد التمديد لشوطين إضافيين.

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