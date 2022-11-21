فيديو | من كوكب آخر .. تصرف غريب من جمهور اليابان عقب نهاية افتتاح المونديال

عدد لا بأس به من جمهور اليابان حضر المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 بين قطر والإكوادور

دائمًا ما يقولون "كوكب اليابان"، حقًا جماهيره من كوكب آخر، لا يعنيها ما إذا كان الأمر يخصها أم لا، فقط تطبق ما اعتادت عليه في بلادها.

أمس الأحد، أقيم افتتاح النسخة 22 من كأس العالم، على الأراضي القطرية، لأول مرة في الوطن العربي، وللمرة الثانية في القارة الآسيوية بعد نسخة 2002، التي نظمتها كوريا الجنوبية رفقة اليابان.

وعقب انتهاء المباراة الافتتاحية بالأمس بين قطر والإكوادور، حرص الجمهور الياباني الذي كان حاضرًا لحفل الافتتاح في استاد البيت في مدينة الخور، على تنظيف المدرجات وجمع القمامة.

وبسؤال الجمهور الياباني عن سبب قيامهم بجمع القمامة رغم أنها ليست مباراتهم، كان الجواب: "نحن اليابانيون لا نترك مخلفات ورائنا، نحن نحترم المكان".

في حادثة غريبة :



شاهد ماذا فعل اليابانيين بعد مباراة قطر والاكوادور. #FIFAWorldCup2022 pic.twitter.com/jCMV1x5drJ — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) November 21, 2022

يذكر أن اليابان تشارك في مونديال قطر ضمن المجموعة الخامسة، رفقة إسبانيا، كوستاريكا وألمانيا.