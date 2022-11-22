فيديو | من القاهرة إلى الدوحة .. رسائل دعم لمنتخب تونس في مونديال قطر

تونس تنافس في مونديال قطر ضمن مجموعة تضم الدنمارك وأستراليا وفرنسا

حرص لاعبو الأهلي المصري على دعم زميلهم في الفريق التونسي علي معلول، خلال وجوده مع منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022.

نسور قرطاج يفتتحون مشوارهم في المونديال غدًا الثلاثاء، بمواجهة الدنمارك، ضمن مباريات المجموعة الرابعة، على استاد المدينة التعليمية في مدينة الريان.

ووجه عدد من لاعبي المارد الأحمر عدة رسائل لمعلول، لتحميسه لتشريفهم في الحدث العالمي، متمنيين له ولمنتخب بلاده العبور للدور الثاني، عبر فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

قبل بداية مشوار منتخب بلاده في كأس العالم - قطر 2022 🏆



لاعبو الأهلي يوجهون رسالة خاصة إلى زميلهم في الفريق علي معلول 🤝#المونديال_مع_جول #FIFAWorldCup #Qatar2022pic.twitter.com/lwSyzsdEaL — جول مصر - GOAL (@goaleg) November 21, 2022

يذكر أن منتخب مصر فشل في التأهل لمونديال قطر، بعدما تلقى الهزيمة أمام المنتخب السنغالي في ركلات الترجيح، خلال المباراة النهائية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

أما مجموعة تونس في مونديال قطر فتضم أيضًا أستراليا وفرنسا، بجانب الدنمارك، وتعد هذه المشاركة هي السادسة في تاريخ نسور قرطاج بكأس العالم، بعد أعوام 1978، 1998، 2002، 2006 و2018.