فيديو | منافسة شرسة بين صلاح ورونالدو على أجمل هدف في إنجلترا!

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الأهداف المرشحة لنيل جائزة "أجمل هدف" لموسم 2021-2022.

ومن ضمن الأهداف الموجودة، الفرصة الرائعة التي سجلها جناح ليفربول، محمد صلاح، في فريق مانشستر سيتي، وهي التي راوغ فيها دفاع النادي السماوي.

كما يوجد هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو الثاني المذهل من بين ثلاثة أهداف أحرزهم صاروخ ماديرا ضد توتنهام.

شاهد أهداف صلاح ورونالدو ولاكازيت

Individual magic from @MoSalah 😍



This stunning effort is up for the @PremierLeague Goal of the Season award! — Liverpool FC (@LFC) May 25, 2022

A rocket from @Cristiano! 🚀



This strike from our no.7 is a nominee for the @PremierLeague's Goal of the Season award 💪#MUFC | #PL — Manchester United (@ManUtd) May 25, 2022

🤩 Another @PremierLeague award nomination



🗳 You can vote for Laca's strike at the end of our team move, here 👇 — Arsenal (@Arsenal) May 25, 2022

ماذا عن الأهداف الأخرى؟

من بين المرشحين الآخرين داني إنجز مهاجم أستون فيلا وجناح إيفرتون أندروس تاونسند ولاعب وسط تشيلسي ماتيو كوفاتشيتش وسون هيونج مين نجم توتنهام.

كما يتواجد رودري لاعب وسط مانشستر سيتي ومهاجم كريستال بالاس ويلفريد زاها وجناح نيوكاسل ميجيل ألميرون ضمن الترشيحات.

وكان الفائز العام الماضي هو إريك لاميلا لاعب توتنهام الذي سجل هدفه بطريقة "رابونا" في مرمى فريق آرسنال بملعب الإمارات.

اقرأ أيضًا..

محمد صلاح يحسم مستقبله مع ليفربول بشكل نهائي

تامي أبراهام .. تلميذ مورينيو بين كابوس لوكاكو وأحلام دروجبا ورونالدو!

لابورتا: باريس يستعبد اللاعبين .. ووكيل جافي يلعب ويُقارن!