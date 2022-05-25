فيديو | منافسة شرسة بين صلاح ورونالدو على أجمل هدف في إنجلترا!
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الأهداف المرشحة لنيل جائزة "أجمل هدف" لموسم 2021-2022.
ومن ضمن الأهداف الموجودة، الفرصة الرائعة التي سجلها جناح ليفربول، محمد صلاح، في فريق مانشستر سيتي، وهي التي راوغ فيها دفاع النادي السماوي.
كما يوجد هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو الثاني المذهل من بين ثلاثة أهداف أحرزهم صاروخ ماديرا ضد توتنهام.
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ماذا عن الأهداف الأخرى؟
من بين المرشحين الآخرين داني إنجز مهاجم أستون فيلا وجناح إيفرتون أندروس تاونسند ولاعب وسط تشيلسي ماتيو كوفاتشيتش وسون هيونج مين نجم توتنهام.
كما يتواجد رودري لاعب وسط مانشستر سيتي ومهاجم كريستال بالاس ويلفريد زاها وجناح نيوكاسل ميجيل ألميرون ضمن الترشيحات.
وكان الفائز العام الماضي هو إريك لاميلا لاعب توتنهام الذي سجل هدفه بطريقة "رابونا" في مرمى فريق آرسنال بملعب الإمارات.
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