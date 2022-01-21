فيديو | ممر شرفي مؤثر من نجوم أياكس للاعب درجة ثالثة عائد من السرطان

أظهر لاعبو أياكس، لقطة إنسانية في مباراة الفريق، أمام فريق إكسيلسيور ماسلويس، في كأس هولندا، مع أحد لاعبي ماسلويس الذي كان يعاني من إصابة بمرض السرطان.

ولعب أياكس، أمام إكسيلسيور ماسلويس، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس إسبانيا، وفاز فيها أياكس بتسعة أهداف دون رد.

واصطف لاعبو أياكس مع لاعبي إكسيلسيور ماسلويس، لتحية ديفين بلانك، لاعب إكسيلسيور ماسلويس، والذي يعاني من الإصابة بالسرطان في ممر شرفي وسط استقبال وتصفيق حار من الجميع.

وشارك اللاعب في آخر دقيقة من المباراة كبديل، وحينها اصطف كل من في الملعب لتحية اللاعب، وإقامة ممر شرفي له لتحيته.

وتم تشخيص المهاجم صاحب الـ 20 عامًا، بالإصابة بالسرطان في أكتوبر 2020، ولم يشارك في أي مباراة منذ ذلك الحين، قبل أن يحصل على دقائق في مباراة أياكس.

وعندما أسفرت قرعة كأس هولندا عن وقوع أياكس مع إكسيلسيور، رأت إدارة الفريق الأخير أنها الفرصة المناسبة للترحيب به، ونصح الأطباء اللاعب بالمشاركة لمدة دقيقتين فقط كي لا يؤثر على عملية تعافيه.

Fantastisch gebaar: spelers Ajax en teamgenoten Excelsior Maassluis maken een erehaag voor de terugkerende Devin Plank 🙏 pic.twitter.com/CFW22K6o2R — ESPN NL (@ESPNnl) January 20, 2022

ومن جانبه وصف اللاعب الشاب، مشاركته في المباراة وتحية لاعبي أياكس له، على أنها أسعد وأهم لحظة في حياته، وقال: "أنا سعيد جدًا بالعودة إلى أرض الملعب، رغم أنها كانت مدة قصيرة ولكنها كانت لحظة لا تنسى بالنسبة أهم لحظة في حياتي".