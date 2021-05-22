فيديو | مفاجأة .. الهلال رفض التعاقد مع صفقة النصر الجديدة

كيف رفض الهلال التعاقد مع هدف النصر؟

كشف الناقد الرياضي محمد الذايدي، عن تفاصيل رفض نادي الهلال التعاقد مع الصفقة الجديدة التي اقترب نادي النصر التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى نادي النصر اقترب من التعاقد مع المهاجم السويدي كارلوس ستراندبيرج، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من صفوف نادي الحزم.

الذايدي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "ستراندبيرج لاعب بديل، النصر سيتعاقد معه ليكون بديل للمغربي عبد الرزاق حمد الله، وهو مميز وهداف وانتقل إعارة إلى أبها مقابل 300 ألف دولار".

وتابع: "تم عرض اللاعب كارلوس ستراندبيرج على نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليكون بدلًا من السوري عمر خربين لاعب الزعيم السابق".

الناقد الرياضي أردف: "كنت قريبًا من تفصيل هذا العرض، والهلال رفض الصفقة، لأن مسؤولي النادي كانوا يخططوا للتعاقد مع اللاعب المالي موسى ماريجا".

واختتم الذايدي تصريحاته قائلًا: "المقربون من كارلوس ستراندبيرج يعرفون أنني كنت مقرب من هذا العرض، وأعلم تفاصيله جيدًا".

الأهلي المصري عقبة .. النصر يقترب من حسم صفقة قوية

وتعاقد نادي الهلال مؤخرًا مع المهاجم المالي موسى ماريجا، مهاجم فريق نادي بورتو، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.