فيديو | مظاهرة عربية .. الجماهير تدعو قطر للاستفاقة واللحاق بركب المونديال

الأدعم قدم مباراة متواضعة للغاية أمام الإكوادور في افتتاح كأس العالم قطر 2022

الظهور المتواضع للمنتخب القطري في افتتاح كأس العالم قطر 2022، دفع الجماهير العربية، للخروج لدعمه وحثه على الاستفاقة كباقي المنتخبات العربية.

الأدعم افتتح المونديال بمواجهة الإكوادور، لكنه خسر على أرضه ووسط جماهيره بثنائية نظيفة، مع تقديمه أداء متواضع للغاية، أحبط جماهيره.

في المقابل، أسعدت بقية المنتخبات العربية جماهيرها، فالسعودية حققت الفوز أمام الأرجنتين 2-0، فيما تعادلت تونس أمام الدانمارك 0-0، وبالنتيجة نفسها تعادلت المغرب أمام كرواتيا؛ وصيف كأس العالم روسيا 2018.

هذه النجاحات، دفعت الجماهير العربية في قطر للخروج فيما يشبه المظاهرة، لحث العنابي على اللحاق بالنجاحات العربية العالمية، في فيديو نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب القطري ثاني مبارياته في كأس العالم غدًا الجمعة، حين يلتقي بالمنتخب السنغالي في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على استاد الثمامة، ضمن مباريات المجموعة الأولى.