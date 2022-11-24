فيديو | مظاهرة عربية .. الجماهير تدعو قطر للاستفاقة واللحاق بركب المونديال
الظهور المتواضع للمنتخب القطري في افتتاح كأس العالم قطر 2022، دفع الجماهير العربية، للخروج لدعمه وحثه على الاستفاقة كباقي المنتخبات العربية.
الأدعم افتتح المونديال بمواجهة الإكوادور، لكنه خسر على أرضه ووسط جماهيره بثنائية نظيفة، مع تقديمه أداء متواضع للغاية، أحبط جماهيره.
في المقابل، أسعدت بقية المنتخبات العربية جماهيرها، فالسعودية حققت الفوز أمام الأرجنتين 2-0، فيما تعادلت تونس أمام الدانمارك 0-0، وبالنتيجة نفسها تعادلت المغرب أمام كرواتيا؛ وصيف كأس العالم روسيا 2018.
هذه النجاحات، دفعت الجماهير العربية في قطر للخروج فيما يشبه المظاهرة، لحث العنابي على اللحاق بالنجاحات العربية العالمية، في فيديو نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية.
🎥 مسيرة جماهيرية عربية وخليجية دعما للمنتخب القطري قبل مواجهة #السنغال غدا #قطر_السنغال#كاس_العالم_FIFA #FIFAWorldCup pic.twitter.com/lxnxoq5LOb— صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) November 24, 2022
ومن المقرر أن يخوض المنتخب القطري ثاني مبارياته في كأس العالم غدًا الجمعة، حين يلتقي بالمنتخب السنغالي في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على استاد الثمامة، ضمن مباريات المجموعة الأولى.