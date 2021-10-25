فيديو | مشجع يحرم ميسي من التسجيل في الكلاسيكو الفرنسي!

مباراة مارسيليا وباريس شهدت أحداثًا عديدة لا صلة لها بكرة القدم.

شهدت مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في قمة الجولة 11 من الدوري الفرنسي حادثة غير متوقعة، بعد اقتحام مشجع لملعب "فيلودروم" لتعطيل هجمة لنادي العاصمة قادها ليونيل ميسي.

ميسي، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان مجانًا في الصيف الماضي، لم يسجل أي أهداف في الدوري الفرنسي حتى الآن، بعد أن لعب أربع مباريات بقميص نادي العاصمة.

فشل ميسي في التسجيل في المباريات الأربع الافتتاحية في الدوري، للمرة الأولى منذ 2005-2006، عندما احتاج إلى ست مباريات في الدوري الإسباني للتسجيل مع برشلونة.

أزمات عديدة في مباراة مارسيليا وباريس

وشهدت مواجهة مارسيليا وباريس سان جيرمان عددًا من الأزمات الجماهيرية، حيث توقف اللعب في مناسبتين، حيث اضطر نيمار إلى تفادي الزجاجات التي ألقيت من المدرجات أثناء ركلة ركنية.

ثم تم استهداف ميسي في أسوأ وقت ممكن، حيث تمكن مشجع من اقتحام الملعب، وأوقف هجمة واعدة قادها الأرجنتيني نحو منطقة جزاء مارسيليا قبل 18 دقيقة من نهاية المباراة.

Messi was about to hit his trademark edge of the box shot last night in the Le Classique, but a pitch invader somehow made way onto the pitch and quelled the attack, lol pic.twitter.com/oizADW5Cwy — Rene_Otinga (@r_otinga) October 25, 2021

ردود فعل عالمية على المباراة

وبسبب حضور ميسي في أول مباراة كلاسيكو في فرنسا، جاءت متابعة مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا واسعة للغاية، وبشكل خاص في أمريكا الجنوبية وإسبانيا.

لقطات اقتحام المشجع للملعب صدمت وسائل الإعلام العالمية، حسبما أكدت شبكة "rmc" الفرنسية، والتي أشارت إلى عناوين الصحف في إسبانيا بالتحديد.

ونقلت "rmc" عنوان صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، والذي جاء فيه: "مشجع يدخل ملعب فيلودروم ويوقف هجوم ميسي".

وفي الأرجنتين أيضًا تحدثت وسائل الإعلام عن تلك اللقطة، صحيفة "كلارين" عرضت مجموعة من الصور للقطات اقتحام الملعب، مع عنوان: "المنافس الأقل توقعًا لميسي: مشجع يدخل الملعب ويوقف الهجمة".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها ميسي لموقف مماثل، حيث دخل أحد المشجعين إلى أرض الملعب خلال مباراة برشلونة أمام مايوركا في 2020 لمقابلة ميسي.

ومؤخرًا قام مشجعو منتخب الأرجنتين بطلب التقاط صور مع ميسي بعد التعادل مع باراجواي.

ماذا حدث خلال مباراة مارسيليا وباريس؟

وكعادة المباريات الكبرى في الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي، شهدت مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان أحداث شغب.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أكدت تعرض تسعة رجال شرطة للإصابة خلال الأحداث التي حدثت داخل وخارج الملعب.

أحد رجال الشرطة تلقى حجرًا في وجهه، وتم إدخاله إلى المستشفى وسيبقى تحت الملاحظة لمدة أسبوع.

كما أكدت الصحيفة الفرنسية أن الشرطة نجحت في اعتقال 21 مشجعًا، تسببوا في أحداث الشغب.

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