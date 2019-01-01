فيديو | مشجع مسن لمانشستر يونايتد يبكي بعد التعادل مع ساوثامبتون
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Lifelong #Mufc fan brought to tears after his club continue to let him down. #Glazersout pic.twitter.com/07637tqvP5— United Daily (@UnitedDaily9) August 31, 2019
لم يستطع أحد مشجعي مانشستر يونايتد المسنين أن يتمالك نفسه من البكاء، وذلك بعد التعادل الإيجابي الذي حققه المانيو أمام ساوثامبتون في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.
ورغم البداية القوية للشياطين الحمر بانتصار كبير برباعية على تشيلسي، غير أن كتيبة سولشاير فشلت في الفوز من حينها، واكتفت بتعادلين أمام ولفرهامبتون واليوم أمام ساوثامبتون إلى جانب الهزيمة من كريستال بالاس الجولة الماضية.
مشجع اليونايتد المسن بعد المباراة أعرب عن حزنه لحال مانشستر يونايتد، لا سيما وأن الأمور تبدو ضبابية وغير مبشرة تمامًا.