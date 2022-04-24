فيديو | مشجع برازيلي يقتحم الملعب ليعلم الحارس كيف يتصدى للكرات!

قرر أحد مشجعي فريق سانتا كروز البرازيلي الذي يلعب في الدرجة الرابعة أن يقتحم ملعب مباراة فريقه ضد آسا في بطولة الدوري.

جاء هذا عقب أن أطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز آسا بهدفين لهدف، حيث شعر المشجع بغضب كبير تجاه حارس مرمى فريقه.

الضيوف تقدموا في الدقيقة الـ22 من عمر المواجهة، قبل أن يعادل أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة الـ 78 ويتقدم آسا من جديد في الدقائق الأخيرة من المواجهة.

المشجع ذهب بشكل مباشر إلى حارس مرماه وبدأ في إلقاء نفسه على الأرض في تقليد لتصديات الحراس حول العالم وسخرية من حارسه.

في المقابل لم يبد حارس المرمى أي رد فعل تجاه المشجع، بالعكس حاول تجاهله وابتعد عنه وتوجه إلى خارج الملعب.

لم يستمر الموقف كثيرًا قبل أن يتدخل رجال الأمن ويخرجوا المشجع من أرض الملعب بالقوة، بالرغم من أنه كان قد بدأ في التوجه للخارج بنفسه.

Um torcedor irritado é capaz de muita coisa



Frustrado com derrota do Santa Cruz para o ASA, tricolor invade campo para "ensinar" goleiro a defender e é retirado pela PM sob aplausos da torcida pic.twitter.com/CP3eTmuiqf — ge (@geglobo) April 24, 2022

جدير بالذكر أن آسا يتصدر ترتيب مجموعته في دوري الدرجة الرابعة بست نقاط، بينما يحتل سانتا كروز المركز السادس بنقطة وحيدة بعد مرور جولتين.