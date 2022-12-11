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دوري روشن السعودي

فيديو | مشادة دفاعًا عن لاعبي الاتحاد .. جمهور العميد يتغنى بموقف حجازي

زهيرة عادل
9:06 م غرينتش+3 12‏/11‏/2022
ahmed hegazi - ittihad - faiha 2022
العميد واجه الفيحاء وديًا اليوم خلال معسكر الإمارات، وحجازي حمل شارة قيادة النمور

شهدت مواجهة الاتحاد والفيحاء الودية، اليوم السبت، مشادة كلامية بين أحمد حجازي؛ مدافع العميد، وحكم اللقاء الإماراتي.

المباراة فاز بها العميد بثنائية نظيفة، سجلها هيلدر كوستا وهارون كمارا، ضمن معسكر الفريقين في الإمارات، استغلالًا لفترة توقف دوري روشن السعودي الحالية.

وحمل حجازي شارة القيادة خلال اللقاء، ووجهًا تحذيرًا للحكم بعدم التعامل السيئ مع زملائه في الفريق.

الحكم منح برونو هنريكي؛ لاعب النمور، إنذارًا، وعندما حاول اللاعب الحديث معه، ارتفع صوت الحكم، وهو ما لم يعجب المدافع المصري، الذي توجه للحكم محذرًا إياه من رفع صوته على اللاعبين مرة أخرى.

موقف حجازي نال إعجاب جمهور الاتحاد، مشيدين بدوره في حماية زملائه، رغم كونها مباراة ودية، وواصفين إياه بالقائد داخل الملعب وخارجه.

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