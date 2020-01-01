فيديو - مشادة بين ناصيف البياوي ولاعب التعاون في الدوري السعودي

تعادل مخيب للتعاون أمام العدالة

وقعت مشادة جديدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من البطولة.

التعاون فشل في تحقيق الفوز على العدالة صاحب المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الطرفين.

ناصيف البياوي المدير الفني للعدالة دخل في مشادة قصيرة مع نيلدو لاعب التعاون خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي بينهما.

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وكانت مشادة وقعت بين الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي وعبدالكريم القحطاني لاعب الفيحاء في لقاء أمس الخميس.