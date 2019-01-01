فيديو - مراسم تتويج الشارقة بطلًا للدوري الإماراتي
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
اختتم الشارقة أمس السبت موسمه الكروي 2018-2019 بخوض آخر مباريات الموسم أمام الإمارات، ليتسلم بعدها درع الدوري.
الملك اختتم الموسم بالفوز أمام الإمارات بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد الإمارات، ليحقق الفوز الـ17 له بالموسم.
وعقب المباراة، اتجه لاعبو الشارقة وجهازه الفني والإداري والطبي ومجلس إدارته إلى استاد خالد بن محمد، للاحتفال مع الجماهير بلقب الدوري.
وقام لاعبو الشارقة بتسلم الدرع وسط احتفالات صاخبة من الجماهير، التي ملأت الاستاد، بجانب حضور عائلات اللاعبين.
وتم نصب ممر من الألعاب النارية، بالاستاد ليدخل منه اللاعبون إلى أرض الملعب مع أطفالهم ليتلقوا تحية الجماهير.
#الشارقة_تحتفل— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 25, 2019
ممر من الألعاب النارية لأصحاب اللقب الغالي أثناء التتويج في #استاد_خالد_بن_محمد بمدينة #الشارقة#الشارقة_بطلاً_لدوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/VpZoyjjYU7
يذكر أن الملك توج بطلًا لدوري المحترفين، ولم يتلق طوال الموسم سوى هزيمة واحدة فقط.
اللحظة التي انتظرها كل عشاق #الشارقة..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 25, 2019
درع #دوري_الخليج_العربي من اللاعبين إلى الجماهير التي ساندت الفريق من البداية حتى النهاية#الشارقة_بطلاً_لدوري_الخليج_العربي #الشارقة_تحتفل pic.twitter.com/F1evcQcV2A