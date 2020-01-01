فيديو | مدرب يصفع لاعب في إيطاليا بسبب تبديل

xواقعة مثيرة في الدرجة الرابعة الإيطالية يضرب فيها مدرب أحد لاعبيه عقب غضبه من التبديل.

شهدت مباراة الجولة الـ 24 من المجموعة الخامسة في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي بين جروسيتو ومونتيروسي واقعة غريبة اعتدى خلالها مدرب أصحاب الأرض على أحد لاعبيه.

جاء هذا بعدما قرر المدير الفني لجروسيتو أن يسحب لاعبه كيرتيلا من أرض الملعب للتبديل في الدقيقة الـ 75 من عمر المواجهة وهو ما لم يعجب الأخير.

انفعل اللاعب وهو يغادر أرض الملعب بشكل واضح وهو ما أثار حفيظة المدير الفني الذي عاد له من على الخط ليقوم بصفعه في لقطة صادمة للجميع.

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زملاء كيرتيلا تدخلوا بشكل فوري لإنهاء الموقف وعاد المدرب ليعطي تعليماته لزملائهم في أرض الملعب فوجد حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء في وجهه.

ومن المتوقع أن يتم توقيع المزيد من العقوبات على المدير الفني الذي تصرف بشكل غير لائق أو رياضي أمام الجميع.

وانتهت المواجهة بفوز فريق جورسيتو بهدف نظيف جاء في الدقيقة الـ 49 من عمر المباراة سجله اللاعب فليبيو بوكاردي.

جدير بالذكر أن جروسيتو يحتل حاليًا المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 48 نقطة بينما يحل مونتيروسي في المركز الثاني بـ 47 نقطة.