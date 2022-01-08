فيديو | محمد رمضان يشارك نجوم العالم في مباراة استعراضية بالإمارات

شارك الفنان المصري الشهير محمد رمضان، في مباراة استعراضية أقيمة في الإمارات اليوم السبت، بمشاركة عدد من نجوم وأساطير كرة القدم في العالم، وذلك في إكسبو 2020 بمدينة دبي.

رمضان شارك في فريق يحمل اسم النجم الإسباني ميشيل سلجادو، نجم نادي ريال مدريد السابق، حيث يتواجد بالفريق أيضًا النجم البرتغالي لويس فيجو.

وشهد فريق سلجادو مشاركة محمد رمضان، رفقة الشيخ محمد بن عبد الله بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن عبد الله بن زايد آل نهيان، ولويس فيجو، ولاعبة المنتخب الإماراتي للسيدات أريج الحمادي.

وضم الفريق الذي يضم النجم الفرنسي بكاري سانيا كلًا من، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، وأسطورة الرجبي الويلزي مايك فليبس.

وأما عن فريق سمير نصري ضم خلدون بن مبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ورئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والنجم المغربي مبارك بوصوفة، ولاعبة منتخب الإمارات للسيدات نوف العنزي.

لقطة من مشاركة الفنان المصري محمد رمضان في مباراة "كل النجوم" الاستعراضية 2022#إكسبو2020 pic.twitter.com/7I9buM4xs0 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 8, 2022

باتريس إيفرا ضم في فريقه أيضًا عددًا من النجوم أبرزهم النجم الأيرلندي روبي كين، والشيف التركي الشهير بوراك، والفنان المصري محمد حماقي.

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وأقيمت المباريات بين الفرق الأربعة وسط أجواء احتفالية رائعة، حيث توج فريق بكاري سانيا بالبطولة، بعد الفوز على فريق باتريس إيفرا بركلات الترجيح، وذلك بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.