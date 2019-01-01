فيديو| محرز يصنع هدفاً عكسياً يمنح الجزائر التقدم

بداية جيدة لمحاربي الصحراء..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تقدم المنتخب الجزائري بهدف أول على خصمه النيجيري في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة على الأراضي المصرية.

جاء الهدف في الدقيقة 40 بالنيران الصديقة، حين أودع تروست إيكونج الكرة في شباك النيجيريين عن طريق الخطأ.

نجم ذلك عن كرة رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الذي تقدم وأرسل العرضية التي اصطدمت بإيكونج.

هدف ⚽️ نيران صديقة تمنح الجزائر الأسبقية بعد مجهود فردي رائع من رياض محرز!



🇳🇬 0 - 1 🇩🇿 #beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/i6oBEEk8aH — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 14, 2019

وكان المنتخب التونسي قد تضرر من نفس ما استفاد منه الخضر الآن، حيث فضل في التأهل للنهائي بسبب هدف عكسي سجله ديلان برون في شباكه في الدقيقة 100.

بذلك يقترب الجزائر من مواجهة السنغال في النهائي، رغم الفرصة السهلة التي أضاعها بغداد بونجاح في الدقيقة 29.