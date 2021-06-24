فيديو | مجموعة السعودية تكتمل .. فلسطين إلى كأس العرب 2021

الفدائي هزم جزر القمر بخماسية مقابل هدف وحيد

نجح المنتخب الفلسطيني بحجز مقعده في كأس العرب 21، بعد الفوز أمام جزر القمر بخماسية مقابل هدف وحيد، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، في العاصمة القطرية "الدوحة".

ماذا حدث في المباراة؟

جزر القمر سجلت هدفها الوحيد مبكرًا بعد مرور خمس دقائق فقط من عمر المباراة، بتسديدة من أقدام موسى جوموي من داخل منطقة الجزاء.

وبعد 20 دقيقة، أشار حكم اللقاء باحتساب ضربة جزاء لجزر القمر، إثر عرقلة محمود أبو وردة؛ لاعب فلسطين، لموسى جوموي، لكن بالرجوع لتقنية الفيديو، تراجع الحكم عن قراره.

الفدائي أعاد المباراة لنقطة التعادل في الدقيقة 35، بعدما تصدى حارس الخصم لرأسية قريبة، لكنها ارتدت إلى ليث خروب، ليضعها في الشباك بسهولة.

وبمهارة فردية رائعة، أضاف عدي الدباغ الهدف الثاني للفدائي قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

مع بداية الشوط الثاني، عزز المنتخب الفلسطيني تقدمه بإحراز الهدف الثالث عن طريق رأسية تامر صيام، الذي أضاف أيضًا الهدف الرابع.

إسلام البطران وضع هو الآخر بصمته في المباراة بالدقيقة 81، مسجلًا الهدف الخامس، بعد مراوغة لدفاعات جزر القمر.

في أي مجموعة تقع فلسطين؟

هذا الفوز صعد بالفدائي إلى نهائيات البطولة، التي عادت للحياة من جديد، لكن بصورة مختلفة، إذ اعترف بها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كبطولة رسمية معتمدة.

وتقع فلسطين بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات المغرب والسعودية والأردن، إذ تفتتح مشوارها في الأول من ديسمبر المقبل بملاقاة أسود الأطلس، ثم الأخضر في يوم 4، ثم النشامى في السابع من الشهر نفسه.

مجموعة واحدة لم تكتمل:

تتبقى مباراة واحدة فقط في التصفيات، بين البحرين والكويت، ليكتمل عقد المجموعة الأولى، التي تضم قطر والعراق وعمان.

أما المجموعة الثانية فتضم: تونس، الإمارات، سوريا وموريتانيا، والمجموعة الرابعة تشمل مصر، الجزائر، لبنان والسودان.

اقرأ أيضًا..