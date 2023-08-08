فيديو | مباراة مجنونة .. برشلونة يوجه رسالة للجميع برباعية في توتنهام!

قمة مشتعلة في الدقائق الأخيرة

نجح فريق برشلونة في مواصلة هيمنته على كأس جوان جامبر، بعدما قلب الطاولة على توتنهام بتحقيق الفوز 4/2 على ملعب مونتجويك.

برشلونة بدأ اللقاء بمعظم عناصره الأساسية، بتواجد تير شتيجن ومن أمامه رونالد أراوخو، جول كوندي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي، وبخط الوسط أوريول روميو وفرينكي دي يونج وبيدري، وبالهجوم جافي ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.

وعلى الجانب الآخر قاد ريتشارليسون هجوم توتنهام، في ظل غياب هاري كين المرشح للانتقال إلى بايرن ميونخ خلال هذا الصيف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأفضلية كانت لصالح برشلونة في البداية، حيث نجح ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الأول للفريق الكتالوني بالدقيقة الثالثة من عمر اللقاء ليضع فريقه في المقدمة.

توتنهام لم ينتظر كثيرًا من أجل تعديل النتيجة، حيث أحرز لاعبه أوليفر سكيب الهدف الأول من كرة ارتدت من القائم، قبل أن يحرز الهدف الثاني بكرة رأسية رائعة في الدقيقة 36.

وفي الوقت الذي كانت تسير فيه الأمور نحو فوز الفريق اللندني، اشتعلت المباراة في آخر 10 دقائق بتسجيل برشلونة لثلاثية لفيران توريس، أنسو فاتي وعبد الصمد الزلزولي ليخرج منتصرًا بنتيجة 4/2.

وتعتبر هذه المباراة بمثابة الاستعداد الأمثل لبرشلونة الذي يبدأ الموسم الجديد بمواجهة خيتافي يوم 13 أغسطس الجاري، طمحًا في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني الذي حصده الموسم الماضي.

يذكر أن برشلونة بهذا الفوز واصل هيمنته على كأس جوان جامبر، حيث لم يُتوج أي فريق آخر باللقب منذ عام 2012، عندما تُوج وقتها فريق سامبدوريا الإيطالي باللقب الودي الذي يُقام ببداية كل موسم.