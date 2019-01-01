فيديو| ماني يسجل أول أهداف السنغال

في الدقيقة 15 تصبح النتيجة 1-0 للسنغال..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تقدم المنتخب السنغالي على خصمه الأوغندي في الشوط الأول لمباراة دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا.

سجل الهدف ساديو ماني نجم ليفربول في الدقيقة 15، بعد تمريرة من مباي نيانج.

بذلك يضع منتخب السنغال قدماً في ربع النهائي، ليلاقي منتخب بنين إذا أكمل المباراة بفوزه.

وكان بنين قد فجر المفاجأة الأكبر حتى الآن بإقصاء المغرب بركلات الترجيح 4-1.