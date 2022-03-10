فيديو | ماريجا: الخوف من الله سبب ابتعادي عن التواصل الاجتماعي

أكد المالي موسى ماريجا؛ لاعب الهلال السعودي، أن العنصرية دفعته لصرف النظر عن الانتقال للدوري الإنجليزي، وتفضيل اللعب بالدوري السعودي، مشيرًا إلى مساعدة الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الزعيم السابق، له للتأقلم بشكل سريع في المملكة.

المالي ظهر في أول لقاء تليفزيوني له منذ انضمامه للأزرق في الموسم الجاري، عبر شاشة "روتانا خليجية"، وتحدث عن أسباب تألق الهلال مع المدرب رامون دياز، وكواليس تتويج فريقه بدوري أبطال آسيا وغيرها من الأمور نستعرضها في السطور التالية..

كيف تصف تجربتك مع الهلال حتى الآن؟

هي تغيير جذري في حياتي، ليس فقط على الصعيد الرياضي، إنما العائلي أيضًا، هنا نجد سهولة أكبر في الحياة كعائلة مسلمة، تتوافق معها طبيعة الحياة هنا، أما من ناحية النادي ففي كل الجوانب، الحمد لله أشعر بارتياح كل شيء متوفر هنا، وهذا جزء من التوفيق، لو كنت في نادي أقل من الهلال لما وصلت لهذه الراحة على المستوى الرياضي، أنا سعيد جدًا.

ما رأيك في تفاعل اللاعبين مع القضايا السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

مواقع التواصل الاجتماعي بإمكانها تحقق الكثير من الأهداف، فيمكن استخدامها في بعض القضايا مثل محاربة العنصرية، حيث سبق وأن تفاعلت معها، قبل شهر تفاعلت مع حادثة الطفل المغربي ريان، فلولا وسائل التواصل لما حقق هذا الحدث متابعة عالمية كبيرة، أيضًا ارتبطت عاطفيًا بتلك القضية كون ابني اسمه ريان، فهذا أثر عليّ كثيرًا.

هذه الوسيلة هي سلاح ذو حدين وبإمكانها أن تجعلني في قلب الحدث، حتى وإن لم أكن متابعًا شغوفًا لها، وبالتالي يمكنني استخدام حسابي الشخصي في دعم القضايا الإنسانية.

ما سبب ابتعادك عن وسائل التواصل الاجتماعي؟

في فترة ما ابتعدت عن هذه الوسائل، لم أعطها ذلك الاهتمام، عندما كنت في نادي بورتو، وأواصل التهديف، بدأت تصلني الكثير من التعليقات مثل ماريجا الإله، وغيرها من الردود المرتبطة بالرب، وأنا أخاف الله، وهذه من الأمور غير المحببة بالنسبة لي والتي يرتكب بها بعض المشجعين أخطاءً في الوصف، فمن بعد تلك الفترة أصبح لدي مسؤول يدير أعمالي ويجعلني على إطلاع مستمر بأخبار المنصات الاجتماعية، لكنني بعيدًا عنها شخصيًا.

أيضًا من أسباب ابتعادي عدم وجود وقت متاح للمتابعة، فبداية بروزي كان بعمر الـ23، وآنذاك لم أرغب في إضاعة وقتي خارج الملعب، وكنت أتطلع بالاستمرار في التألق بالجانب الرياضي.

كيف تمت المفاوضات مع الهلال؟

في نهاية موسمي مع بورتو، كنت سأصير لاعبًا حرًا، فتواصل معي مدير أعمالي وسألني (هل أنت مهتم بالانتقال للمنطقة العربية؟)، حقيقةً لم أفكر كثيرًا وتمت الأمور بشكل سريع.

هل استشرت أي من زملائك قبل الانتقال للدوري السعودي؟

بصدق لم أتحدث مع أحد، أعرف الكثير عن الهلال، وأضفت على معرفتي بعض المعلومات المتوفرة على الإنترنت والمتاحة لأي شخص، وفي الأخير أدركت بأن العرض وصلني من نادي سعودي، أي مسلم بالتأكيد سيقبل العيش في السعودية ويحب أن يكون جزءًا منها.

ما أثار حماسي أن العرض من الهلال، بالإضافة إلى أن البلد هي السعودية فهذا سهل لي الكثير من الأمور.

في ذلك الوقت كانت لدي رغبة في الانتقال من الدوري البرتغالي إلى دوري أقوى مثل الإنجليزي، لكن بعض الأمور قد تكون سببًا في تغيير القرار مثل بعض المشاكل المرتبطة بالعنصرية التي واجهتها، أيضًا زوجتي محجبة، هناك الكثير من الجوانب الأخرى لم تكن مريحة لها في الحياة العامة، كل تلك الأسباب ساهمت في تغيير رأيي للانتقال لدولة إسلامية وكانت السعودية.

ما هي كواليس تحقيق لقب دوري أبطال آسيا؟

في دور المجموعات لم أكن موجودًا، لكن حضرت دور الـ16 وحتى النهائي، ما سهل المهمة علينا أنها من الأدوار من مباراة واحدة، وبصفة شخصية لي كلاعب أحب أن أعمل بصمت، وأن أهيئ نفسي للمواجهات، حقيقةً فخور بما وصلت له شخصيًا واجتهدت لكي أصل لهذه المستويات، وفخور بالعمل الجماعي الذي قمنا به في الهلال.

الحمد لله مبارياتنا في البطولة جميعها كانت من دور واحد وتكاد تعتبر على أرضنا، فكل هذا سهل علينا المهمة وساعدنا على إعطاء كل ما لدينا، الحمد لله توفقت في مباراة النصر وسجلت هدفًا، أيضًا سجلت في النهائي وخرجنا بالهدف المرغوب.

ما هي أصعب مباراة في دوري الأبطال خضتها؟

أصعب مباراة هي الأولى والتي كانت ضد الاستقلال، فقد قمنا بدور دفاعي مهم بها والمعيوف ساعدنا بتصدياته، كان الخصم مسيطرًا على مجريات المباراة بشكل كبير، فكانت أصعب المباريات بالنسبة لي.

بعدها كانت مباراة النصر في نصف النهائي، كونها بوابة النهائي وديربي في ذات الوقت، وخلال المباراة كنا في تقارب من ناحية النتيجة بعد التعادل، لكن نجحنا في حسمها في آخر الدقائق.

لكن لو كنت سأختار مباراة، فسأقول أن الأجمل كانت مباراة النصر، كونها ديربي وليس نادي خارجي لا نعرفه ونتفاجأ به.

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ما هو مركزك المفضل في الهلال؟

لو كانت الخطة 4-4-2، فسأفضل مركز المهاجم الثاني الذي يساند رأس الحربة، وذلك ما يجعلني أتحرك في أطراف الملعب واستغل مساحات رأس الحربة الثابت، أيضًا بعض المدربين استفادوا مني في مركز الجناح الأيمن، وأنا شخص أعمل في جميع الحالات لأجل الفريق، فأنا بطبعي أحب اللعب والعمل الجماعي ولا انظر بشكل كبير للمجهود الفردي.

كيف تقيم تجربة الهلال في مونديال الأندية؟

تجربة مليئة بالإيجابيات والسلبيات، بدايةً من مباراة الجزيرة، لم نقدم أداءً جيدًا في الشوط الأول وتأخرنا بهدف، أضعنا الكثير من الفرص، خلال استراحة الشوطين حاولنا استعادة التركيز وروح الفريق، ونجحنا في العودة للمباراة.

المباراة الثانية ضد تشيلسي، دافعنا بالشوط الأول بشكل جيد، لكن لسوء الحظ استقبلنا هدفًا، وتحررنا بالشوط الثاني بشكل كبير، ولعبنا وصنعنا فرصًا، برأيي إذا سجلت فرصتي أو فرصة كنو، لكانت النتيجة مختلفة، قد نتعادل أو نفوز، لكن بصفة عامة أثبتت لنا هذه المباراة مدى قوة الفريق، ومن جانب آخر أظهرنا صورة مشرفة عن الهلال والسعودية وقدمنا أنفسنا بطريقة ممتازة، فكل محبي النادي يفخرون بما قدمناه، لكن بالنسبة لي تظل خسارة، لم أرغب في أن تنتهي بهذه الطريقة.

لكن في المباراة الثالثة أعتقد أننا حملنا أنفسنا أكثر من اللازم من ناحية إرادتنا وتركيزنا في أخذ الميدالية البرونزية، وما لم يساعدنا في المباراة أن الجانب الذهني لم يكن معدًا بشكل يساعدنا على بدء المباراة بشكل أفضل، أيضًا ما أعاقنا هو البطاقات التي أخذناها، بالنسبة لي لم أعتبرها هزيمة، بل قاومنا كمجموعة، لأننا لو كنا بكامل العناصر، لانتهت المباراة بفوزنا.

كيف تصف تجربة المدرب جارديم مع الهلال؟

تعلمنا منه الكثير من الأشياء، وحققنا معه البطولة الآسيوية والسوبر السعودي، وبالتأكيد ليس من السهل على أي مدرب أن يحقق لقب قاري كبير، كنا جميعًا نعمل جاهدين على أن تكون الأمور أفضل من ذلك، اليوم هو ليس مدربنا فقط بإمكاننا أن نشكره على الفترة التي قضاها معنا ونتمنى له التوفيق في القادم.

ما سبب تألق الهلال مع المدرب دياز؟

من لحظة وصوله هنا أضاف الكثير من الأشياء للفريق، من ناحية أخرى نحن كلاعبين بين بعضنا نطمح بأن نظهر بأفضل طريقة، حتى في السابق كنا متعاهدين على ذلك الأمر، لكن في بعض الأوقات لا تسير الأمور كما تريد، كنا نلعب بشكل جيد، لكن النتائج لا تخدمنا، كان هناك استنزاف للنقاط في تلك الفترة.

اليوم بحضور دياز واعتماده بعض التغييرات انعكست علينا بحوافز جديدة، مدرب جديد، طموحات مختلفة، كل اللاعبين يتطلعون لإظهار أفضل ما لديهم، أيضًا لا أحب يضمن مركزه، لا بد له من العمل بشكل مضاعف حتى يثبت نفسه للمدرب.

ما هو شعورك حين تسمع أهزوجتك الخاصة؟

"أوووه .. أووووه .. موسى ماريجا" أعرف هذه الأهزوجة، فكلماتها فقط "موسى ماريجا أووووه"، ابني يحبها كثيرًا، حتى زملائي في الفريق عندما تكون هنالك مناسبة جميلة ومليئة بالمزح يستخدمون هذه الأهزوجة لي، هي جميلة، واستمتع بسماعها.

كيف انعكست تجربة بافيتمبي جوميس وجماهيريته بالهلال عليك؟

جماهير الهلال دائمًا تكون خلف الجميع ومحبة للكل، من لحظة إعلان انضمامي للهلال وصلتني آلاف الرسائل من الدعم والمحبة، وهذا بمثابة محفز كبير للاعبين، أعتقد إلى الآن استطعت الفوز بحبهم وأن أجعلهم فخورين بي، وكل ما حققته حتى الآن هو بدعمهم، وسأستمر في العمل لكي أسعدهم وأن أكون محل فخر بالنسبة لهم.

أما عن الفترة التي أمضيتها مع جوميس، فكانت مهمة بالنسبة لي، كنا نتحدث بشكل دائم عن كل شيء، لقد ساعدني وعرفني على الكثير من الأمور في السعودية.

من أفضل لاعب في الهلال بالمعسكرات؟

علي البليهي، لأنه شخص طيب وصاحب قلب أبيض، لكنه أحيانًا ينجح في استفزازي من باب المزح، هو يجعلني أصل لأقصى مراحل الاستفزاز، لكن بالمجمل الأجواء بالفريق مع متعب وياسر وجانج تجعلني استمتع بقضاء وقت مختلف معهم بالمعسكر.

وبالملعب، من الأبرز؟

علاقتي مميزة مع الجميع، ولا أذكر أن هناك لاعب جهده أقل من البقية، في آخر مباراة تواصلنا بشكل جيد في الملعب، حتى لغويًا أتحدث البرتغالية فيسهل عليّ التواصل مع كاريلو وماتيوس بيريرا، أقصد المتحدثين باللاتينية، أما اللاعبون الناطقون بالعربية، أخاطبهم بالإنجليزية، وإن لم تكن لغتي ممتازة، فأيضًا علي البليهي لغته الإنجليزية، ليست جيدة، وعلى الرغم من ذلك بيننا تفاهم مميز.

ماذا تعني طريقة احتفالك بالأهداف؟

هي ترمز أكثر لكل عائلتي وأصدقائي، الذين نشأت معهم منذ الصغر، فهي أشبه برسالة خاصة لهم.

ما هي رؤيتك لمشوار الهلال في كأس الملك؟

مواجهتنا أمام الشباب هي بوابتنا للنهائي، لن تكون شبيهة لمباراة الدوري التي فزنا بها بخماسية، فالشباب يبحث عن الثأر وإظهار نفسه بشكل أفضل.

مَن مِن اللاعبين المميزين خارج الهلال يلفت نظرك؟

بطبعي لا أحب متابعة المباريات، فأنا لا أشاهد مواجهات الدوري السعودي، أهتم أكثر بالتمارين والإعداد النفسي للفريق، أحيانًا يتم عرض مقتطفات من المباريات خلال الاجتماعات الفنية التي تسبق اللقاءات، لكن حقيقةً لا أتابع غير الهلال في الدوري.

ما هي نصيحتك للجماهير؟

ثقوا كثيرًا في أحلامكم واعملوا بجد، لأنه في يوم من الأيام ستجدون حصاد عملكم، وكونوا على يقين بأنكم ستجدون نتيجة جهودكم في آخر المطاف، والأهم ثقوا بالله بأنه سيسعدكم وسيحقق لكم ما كنت تسعون خلفه.

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