فيديو | ليس ميسي أو رونالدو.. من هو أغنى لاعب في العالم؟
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من تتوقع أن يكون أغنى لاعب في العالم؟❗️— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 6, 2019
قبل أن تجيب على السؤال، هو لم يخطر ببالك من قبل😅
تعرف عليه هنا🔽 pic.twitter.com/kX1ykgkBLJ
لطالما طُرح تساؤل عن أغنى لاعب كرة قدم في العالم، ودومًا ما كانت الإجابة منحصرة في الأسماء الأهم في عالم المستديرة، ما بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومؤخرًا البرازيلي نيمار.
غير أن المفاجأة أن كل تلك الأسماء الرائجة ليست الأغنى. في هذا الفيديو نتعرف وإياكم على الأكثر ثراءً ..