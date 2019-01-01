فيديو | ليس ميسي أو رونالدو.. من هو أغنى لاعب في العالم؟

من تتوقع أن يكون أغنى لاعب في العالم؟❗️ قبل أن تجيب على السؤال، هو لم يخطر ببالك من قبل😅 تعرف عليه هنا🔽 pic.twitter.com/kX1ykgkBLJ

أمر غريب ومفاجيء..

لطالما طُرح تساؤل عن أغنى لاعب كرة قدم في العالم، ودومًا ما كانت الإجابة منحصرة في الأسماء الأهم في عالم المستديرة، ما بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومؤخرًا البرازيلي نيمار.

غير أن المفاجأة أن كل تلك الأسماء الرائجة ليست الأغنى. في هذا الفيديو نتعرف وإياكم على الأكثر ثراءً ..