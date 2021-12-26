فيديو | ليس بريجوفيتش الاتحاد .. المهاجم الصربي يسجل هدفًا رائعًا

نجح الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم نادي الاتحاد السابق، في تسجيل هدفًا رائعًا في مباراة فريقه ويسترن يونايتد أمام ميلبورن فيكتور، بالجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الأسترالي.

وانتقل بريجوفيتش إلى ويسترن يونايتد خلال شهر أكتوبر الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد إنهاء عقده من جانب إدارة العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

بريجوفيتش دخل المباراة بدلًا من المهاجم ديلان وينزيل هالس في الدقيقة 61 من عمر المباراة، وكانت النتيجة تشير إلى تأخر فريقه بهدفين دون رد.

وبعد نزوله استطاع بريجوفيتش أن يسجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 86 من عمر المباراة "على الطائر"، بعد عرضية من الجهة اليمنى ليسددها من لمسة واحدة في المرمى.

وخسر ويسترن أمام ميلبورن فيكتوري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الأسترالي.

المهاجم السابق بيرجوفيتش يسجل هدف رائع في الدوري الاسترالي اليوم !

pic.twitter.com/kUnEUgnVbN — المدرج الذهبي (@AImodrj) December 26, 2021

وعانى بريجوفيتش خلال فترة تواجده بنادي الاتحاد، حيث لم يظهر بالمستوى المنتظر منه، لتطالب الجماهير برحيله، وبالفعل تحركت الإدارة برئاسة أنمار الحائلي، ليتم فسخ التعاقد معه.

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ويحتل ويسترن المركز الثالث بترتيب الدوري الأسترالي برصيد 12 نقطة، بينما يتصدر ميلبورن ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.