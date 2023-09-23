فيديو | لويس كاسترو ينفجر غاضبًا ويُغادر المؤتمر الصحفي للكلاسيكو

النصر حسم الكلاسيكو لصالحه أمام الأهلي

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تداول مغردون عبر منصة إكس مقطع فيديو يظهر خلاله لويس كاسترو المدير الفني للنصر في حالة غضب كبرى خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب فوز فريقه على الأهلي مساء أمس.

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كلاسيكو الجولة السابعة من دوري روشن السعودي جاء ممتعًا ومثيرًا جدًا، وقد شهد 7 أهداف وانتهى بفوز النصر في ملعبه الأول بارك على الأهلي 4-3، وقد سجل له كريستيانو رونالدو هدفين وأندرسون تاليسكا هدفين، فيما أحرز للضيوف فرانك كيسييه ورياض محرز وفراس البريكان.

كاسترو انفجر غاضبًا خلال المؤتمر الصحفي وغادره وسط ملامح غاضبة ومستاءة تمامًا، وقد أوضح المتابعون أن سبب ذلك يعود لعدم منح المنسق الإعلامي الفرصة لجميع الصحفيين لتقديم أسئلتهم بسبب ضيق الوقت.

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النصر كان قد خسر أول مباراتين في دوري روشن، أمام الاتفاق والتعاون، لكنه حقق قفزة نوعية في الأداء والنتائج فيما بعد واستطاع الفوز في المباريات الـ5 التالية.

الأهلي على الجانب الآخر كان قد بدأ الموسم بشكل ممتاز وحقق 4 انتصارات متتالية قبل أن يسقط أمام الفتح 5-1 ثم يستعيد عافيته بالفوز على التعاون 4-3 قبل المواجهة الأخيرة في الأول بارك.

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