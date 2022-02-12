فيديو | لوداع السعودية المونديال .. جدل بعد طلاق امرأة بسبب مباراة!

"أم حيدر" زوجة تساءل عنها الجميع عقب هزيمة السعودية أمام المكسيك ووداع المونديال، بعد أن أقسم زوجها أن يطلقها، فما هي القصة؟

جدل كبير انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو لزوج يهدد زوجته بالطلاق، نظرًا لوداع المنتخب السعودي لكأس العالم قطر 2022.

الأخضر السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد ودع الحدث العالمي، أول أمس الأربعاء، متذيلًا مجموعته برصيد ثلاث نقاط فقط خلف الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

الوداع جاء بعد الهزيمة في المباراة الأخيرة أمام المكسيك بثنائية مقابل هدف وحيد.

وقبل مواجهة المكسيك بساعات قليلة، انتشر فيديو لرجل عبر تطبيق "تيك توك" يدعى "أبو حيدر"، متوعدًا زوجته بالطلاق حال وداع الأخضر للبطولة، بل وأقسم قسمًا مغلظًا أنه سيفعل، مما عرضه لهجوم كبير من قبل الجماهير، للتخلي عن زوجته لمجرد الخسارة في مباراة.

أمام الهجوم الكبير الذي تعرض له "أبو حيدر"، خرج موضحًا أنه كان يمزح وأنه ليس متزوجًا من الأساس، إنما كان قسمه من باب خفة الظل، معربًا عن استيائه من الهجوم الكبير الذي تعرض له من الجمهور.

يذكر أن المنتخب السعودي لم يسبق له أن تأهل لدور الـ16 خلال ست مشاركات له سابقة في المونديال إلا مرة وحيدة عام 1994م.