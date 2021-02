بعد اداءه الكبير امام برشلونة عاد كيليان مبابي الى واجهة الاهتمام من جديد خصوصاً لدى ريال مدريد الذي يُعتبر الوجهة الأقرب للاعب الفرنسي في حال مغادرته العاصمة الفرنسية.

وفي خضمّ الحوار المتزايد عن مبابي والنادي الملكي، عاد الى التداول فيديو سابق للراحل مارادونا يتحدث فيه عن نصيحة قدمها لفلورنتينو بيريز بالتعاقد مع مبابي وبيع جاريث بيل.

إقرأ ايضاً.. مبابي لجوردي ألبا: سأقتلك في الشارع وبيكيه يتدخل!

شاهد الفيديو:

The late Maradona: “He [Mbappé] can surpass many. I told Florentino, sign Mbappé. I told him when I saw him in FIFA. He told me but I have Ronaldo & I said sign Mbappé! Why do you care? And Bale? Listen to me sell Bale!” pic.twitter.com/m7oyanfmoq