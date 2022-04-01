فيديو | لماذا ظُلمت الجزائر في تصفيات كأس العالم؟ إنفانتينو يُجيب

استغل أحد الصحفيين الجزائريين حفل سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر اليوم الجمعة وتتحدث مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم حول خروج الجزائر من التصفيات بعد الخسارة أمام الكاميرون.

الخُضر خسروا المواجهة الحاسمة مع الأسود بفارق الأهداف خارج الملعب، إذ انتصروا ذهابًا في الكاميرون بهدف وخسروا على ملعبهم في البليدة بهدفين لهدف في سيناريو درامي قاسً جدًا خلال الأشواط الإضافية.

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واشتكى الاتحاد الجزائري من تعرضه للظلم بواسطة الحكم باكاري جاساما، وطالب بإعادة مباراة الإياب لتضمنها أخطاءً واضحة وظلم كبير وقع على منتخب محاربي الصحراء، لكن الكاميرون كانت حاضرة اليوم في القرعة وقد وقعت في المجموعة السابعة بجانب البرازيل وصربيا وسويسرا.

الصحفي ديان آمي تحدث مع إنفانتينو عن خروج الجزائر من تصفيات المونديال قائلًا له "لماذا لم تحظ الجزائر بالعدالة في مباراة التصفيات؟"، فما كان من رئيس فيفا إلا تجاهل الرد وتوجيه الشكر لصاحب السؤال.

Infantino asked about Algeria again… pic.twitter.com/10O2RS1asL — Dean Ammi (@AlgerianFooty) April 1, 2022

يُشار إلى أن نهائيات كأس العالم ستنطلق في الملاعب القطرية الـ21 من نوفمبر القادم وستتواصل حتى المباراة النهائية في الـ18 من ديسمبر المقبل والذي يُصادف اليوم الوطني لدولة قطر.