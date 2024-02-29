فيديو| لفتة لا تنسى.. نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يتوقف تمامًا من أجل مشجع!

الإنسانية فوق كرة القدم..

خلال الشوط الأول من مباراة أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، حدثت لفتة من أروع ما يكون في مدرجات ملعب "سان ماميس".

لقد توقفت المباراة بالكامل من أجل معالجة مشجع سقط مغشيًا عليه بالتحديد في الدقيقة 34 من عمر اللقاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لم يتضح سبب سقوط المشجع على هذه الشاكلة، لكن البعض ذهب إلى أن توتر أحداث المباراة وتسارعها داخل وخارج الملعب هو السبب، والبعض الآخر ذهب إلى أنه مر بعملية تدافع أو شيء من هذا القبيل.

لكن الأرجح أن المشجع كان من بين من تعرضوا للاشتباكات مع الأمن خارج ملعب "سان ماميس" وتعرض لإصابة قبل أن يدخل الملعب متأخرًا ويستكمل العلاج بالداخل.

المهم أن الإسعاف توجه صوب المدرجات لمعالجة مشجع بيلباو، وتوقفت المباراة بالكامل في مشهد لا ينسى داخل مدرب واحد من أكبر ملاعب أوروبا.

وتشير النتيجة إلى الآن إلى تفوق بيلباو على أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين بعد انتهاء أحداث الشوط الأول، وهي نتيجة تكفل لأسود الباسك الوصول إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.