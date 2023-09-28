فيديو | "لا يمكنك أن تلعب هكذا!".. أنشيلوتي ينتقد فينيسيوس داخل الملعب!

أنشيلوتي وفينيسيوس على صفيح ساخن

رغم أن جماهير ريال مدريد تنفست الصعداء بعودة البرازيلي فينيسيوس جونيور من الإصابة، إلا أن ذلك لم يمنع الإيطالي كارلو أنشيلوتي من استقبال الأمر بشكل مغاير بعض الشيء.

أنشيلوتي يرى أن هناك قصورًا في طريقة لعب فينيسيوس جونيور وأدائه لتعليمات المدرب الإيطالي، بدا هذا جليًا في مباراة لاس بالماس بالدوري الإسباني والتي انتهت بفوز الملكي 2-0.

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أظهرت بعض اللقطات سجالًا بين فينيسيوس جونيور وأنشيلوتي بدأه المدرب الإيطالي بتعليمات للبرازيلي بأن يلعب بشكل "أكثر انفتاحًا" في الملعب.

البرازيلي أبدى عدم فهمه لتعليمات الإيطالي، وقبل نهاية المباراة كرر أنشيلوتي نداءاته لفينيسيوس: "لا يمكنك أن تلعب هكذا.. لا يمكنك أن تلعب هكذا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف جيرونا المتصدر بنقطة واحدة، وأمام برشلونة صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة أيضًا.