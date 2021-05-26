فيديو | لاعب يحرج مدربه بتصرف غريب بالدوري المصري

موقف غريب للغاية بالدوري المصري

أحرج محمود قاعود لاعب فريق البنك الأهلي، مدرب فريقه خالد جلال، خلال مباراة فريقه أمام سموحة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك في واقعة غريبة جدًا.

وتعادل البنك الأهلي مع فريق سموحة بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بين الطرفين بالجولة 22 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وخلال أحداث الشوط الثاني، بالتحديد في الدقيقة 63 من عمر المباراة، قرر خالد جلال مدرب البنك الأهلي إجراء تعديلًا، وذلك بإخراج محمود قاعود، والدفع بلاعب بدلًا منه.

رد فعل قاعود كان غريبًا للغاية، حيث رفض التبديل ولم يتقبل قرار الجهاز الفني بتبديله، وتمسك باستمراره في المباراة وعدم الخروج، واستكمال اللقاء حتى نهايته.

وحاول عدد من زملائه اللاعبين إقناعه بالخروج، كما طالبه مدربه خالد جلال بالخروج وإجراء التبديل، ولكن اللاعب رفض كل تلك المحاولات، ليستكمل المباراة دون رغبة مدربه، ليضعه في موقف محرج.

ومن جانبه، علق خالد جلال على الواقعة، حيث أكد على أنه اتخذ قرارات ضد اللاعب محمود قاعود، وذلك بإيقافه لأجل غير مسمى، بالإضافة إلى التدرب منفردًا.

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جلال قرر أيضًا توقيع غرامة مبدئية 150 ألف جنيهًا على اللاعب محمود قاعود، بالإضافة إلى تحويله إلى التحقيق، لما بدر منه خلال مباراة سموحة.