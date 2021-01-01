فيديو | لاعب الهلال السابق: العويس أخطأ وعليه التعلم من الشلهوب

لاعب الهلال السابق يوجه نصيحة لحارس مرمى الأهلي.

يرى فهد عبد الواحد، لاعب نادي الهلال السابق، أن محمد العويس، حارس مرمى الأهلي أخطأ بمحاولته التعرض للمشجع الذي وجه له الإساءة بعد مباراة القادسية، مطلبًا إياه بالحفاظ على اسمه ومكانته.

عبد الواحد قال خلال تصريحات عبر "قناة 22" الفضائية: "أحمل المسؤولية لمحمد العويس، لأن كل اللاعبين يتعرضون للسب أكثر من ما يحدث مثل ياسر القحطاني وغيره من اللاعبين الكبار".

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لاعب الهلال السابق تابع: "كانت الإساءات التي توجه لنا قوية، ولكن لا نعطي للأمر أكبر من حجمه نواجه الشتائم والسباب بالابتسامة في وجه من يقوم بذلك".

فهد عبد الواحد أردف: "أنت لاعب منتخب ولك اسم ومكانتك كبيرة في المجتمع، ودائمًا أحافظ على اسمي وأكون قدوة داخل الملعب وخارجه".

واختتم لاعب الهلال السابق تصريحاته قائلًا: "محمد الشلهوب لاعب قدوة، وأحمل المسؤولية لمحمد العويس، وكان لابد من التريث وعدم الاندفاع".

لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي أعلنت خلال بيان رسمي، عن إيقاف العويس لمدة مباراتين، بالإضافة إلى 2 من مسؤولي القادسية للإيقاف من مباراتين إلى 3، على خلفية المشادة التي حدثت بينهم عقب مباراة الفريقين بالجولة 12 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.