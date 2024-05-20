"لا توجد شكوك".. ديشان يلمّح لوجهة مبابي المقبلة

"نحن نواجه انتظارًا ثانيًا"

ألمح ديدييه ديشان مدرب فرنسا، إلى وجهة كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري، مع انتهاء عقده.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مبابي أنهى اتفاقه مع ريال مدريد بشكل شبه كامل، على أن تعلن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وقال ديشان، في تصريحات لـ" Telefoot": "كيليان قام بأشياء رائعة خلال 7 سنوات قضاها في باريس ، ولا توجد شكوك كثيرة على ما يبدو، بشأن النادي المقبل له (في إشارة إلى ريال مدريد)".

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وأضاف ردًا على سؤال عن وصول مبابي المحتمل إلى ريال مدريد: "الآن نحن نواجه انتظارًا ثانيًا، لمعرفة إلى أين سيذهب، رغم أنه على ما يبدو لم يتبق الكثير من الشكوك في الوقت الحالي".

وجاء مبابي على رأس قائمة منتخب فرنسا، التي أعلنها ديشان قبل يومين، استعدادا لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024) المقررة الصيف المقبل في ألمانيا.