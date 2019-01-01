فيديو | كوسيلني يخلع قميص آرسنال في تقديمه لدى بوردو

لقطة تقديم اللاعب في ناديه الفرنسي تثير بعض الجدل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قدم بوردو الفرنسي لاعبه الجديد لوران كوسيلني المدافع والقائد السابق لنادي آرسنال الإنجليزي، والذي تم الإعلان عن انتقاله رسمياً اليوم.

وبدأت لقطة التقديم عبر تويتر بظهور كوسيلني مرتدياً قميص آرسنال، قبل أن يخلعه ليكشف عن قميص بوردو.

الصفقة التي تمت مقابل 5 مليون يورو، شهدت نهاية تسع سنوات قضاها المدافع الفرنسي في صفوف الجانرز.

وكان كوسيلني قد انضم إلى آرسنال في 2010 قادماً من لوريان، الذي قضى به موسماً واحداً عقب انتقاله من تولوز عام 2007.

وبدأ كوسيلني -33 عاماً- مسيرته الاحترافية في جينجون الفرنسي عام 2004، والذي قضى 3 أعوام مع فريقه الأول.

يذكر أن المدافع المخضرم قد لعب لصفوف منتخب فرنسا منذ 2011 وحتى 2018، حيث تعرض لإصابة قبل كأس العالم الاخير في روسيا.