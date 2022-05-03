فيديو | كواليس اجتماع رئيسي النصر والهلال لحل أزمة كنو

كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن كواليس الاجتماع الذي شهد حضور رئيس النصر مسلي آل معمر، ونظيره بالهلال فهد بن نافل، لحل أزمة محمد كنو لاعب وسط الهلال.

ماذا حدث في قضية محمد كنو؟

لاعب وسط الزعيم كان قد وقع على عقود انتقاله للعالمي في يناير الماضي مجانًا، على أن ينضم له بنهاية الموسم الجاري، بعد نهاية عقده مع القلعة الزرقاء.

لكن بعدها بأيام عاد اللاعب وجدد عقده مع الهلال، ليوقع لناديين في آنٍ واحد وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

غرفة فض المنازعات أصدرت قراراتها في هذه القضية أمس الأحد، مقررة إيقاف كنو وحرمان الزعيم من التعاقدات، بجانب دفع تعويض مالي للنصر. (طالع التفاصيل)

ما هي كواليس اجتماع رئيسي النصر والهلال؟

الصرامي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "تم اجتماع بين رئيسي الهلال والنصر، بحضور رمز العالمي خالد بن فهد، وفكرة الصلح مرفوضة من الجانب النصراوي ".

وتابع: "حاول بعض الوسطاء إقناع بن نافل وآل معمر خلال الاجتماع في إنهاء الأزمة بالتصالح من أجل مصلحة الكرة السعودية، ولكن الطرفين رفضا الصلح".

واختتم سعود تصريحاته قائلًا: "رئيس النصر أبلغ بن نافل والهلاليين، بأن قضية كنو شهدت تجاوزات خطيرة لا ينفع معها التصالح بأي شكل من الأشكال".

🗣 سعود الصرامي :

رئيس النصر ورئيس الهلال التقيا .. وفكرة الصلح كانت مرفوضة من الطرفين.

الحصاد الرياضي ...@L9arami pic.twitter.com/G7ifXbBJ19 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 2, 2022

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