فيديو | كلاكيت ثاني مرة - لاعبو بيراميدز يدعون آل الشيخ للتراجع عن قراره

تركي آل الشيخ قرر إنهاء كافة استثماراته بمصر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وجه الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة رامون دياز، ولاعبو الفريق رسالة إلى تركي آل الشيخ؛ مالك النادي السابق، لمطالبته بالتراجع عن قرار بيع النادي.

وكان آل الشيخ قد أعلن أمس الجمعة، نقل ملكية بيراميدز إلى سالم سعيد الشامسي؛ نائبه، بجانب إنهاء كافة استثماراته الرياضية في مصر.

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الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشر فيديو للجهاز الفني واللاعبين، قائلين: "أبو ناصر، لن نكمل من دونك، فلقد جئنا إلى هنا من أجلك".

رسالة إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ pic.twitter.com/iqWyQ1FCWx — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) ٢٣ فبراير ٢٠١٩

وتعد هذه المرة الثانية التي يظهر بها لاعبو بيراميدز مطالبين مالك النادي بمواصلة المشوار الذي بدأه، في ظل تهديده أكثر من مرة بتصفية استثماراته.

قرار نقل ملكية النادي جاء هذه المرة بعد كثرة أزمات آل الشيخ في مصر، وتحديدًا مع النادي الأهلي، والتي كان آخرها أزمة رفض مسؤولي القلعة الحمراء خوض لقاء دور الـ16 من كأس مصر أمام بيراميدز في 28 من الشهر الجاري.