فيديو | كتيبة رينارد تواصل العزف .. السعودية تتخطى اليابان وتتصدر

العازف فراس البريكان يترجم تفوق الأخضر لهدف

حقق المنتخب السعودي فوزًا ثمينًا أمام نظيره الياباني بهدف نظيف، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

شوط أول مميز قدمه كلا المنتخبين، لكن ورغم الفرص الكثيرة التي سنحت به إلا أنه خرج سلبيًا دون أهداف.

محمد العويس؛ حارس مرمى الأخضر، تألق مع مرور سبع دقائق فقط من المباراة أمام تسديدة خطيرة للضيوف، وحال دون سكون الكرة للشباك.

وبعدها بلحظات رد عبد الله مادو؛ مدافع السعودية، بتهديد لمرمى اليابان من رأسية بعدما استقبل كرة عرضية، لكن حارس المرمى تصدى لها.

في الدقيقة 29 من عمر الـ45 دقيقة الأولى للقاء، سنحت فرصة هدف محقق للمنتخب اليابان، لكن العويس كان لها بالمرصاد، وواصل تألقه.

مع بداية الشوط الثاني، أهدر عبد الرحمن غريب؛ جناح الأخضر، بغرابة شديدة فرصة هدف محقق لكتيبة الفرنسي هيرفي رينارد.

ضالة الأخضر وجدها في الدقيقة 72 من عمر المباراة، بعد هجمة منظمة رائعة، وتمريرات بين سلمان الفرج وفراس البريكان، انتهت بأقدام الأخير في المرمى، معلنًا الهدف الأول للسعودية.

وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، أنقذ العويس الأخضر من ضياع نقطتين عليه، وتصدى ببراعة لهدف التعادل لليابان.

الفوز رفع رصيد الأخضر إلى النقطة التاسعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، بفارق ثلاث نقاط عن أستراليا، التي لم تنته مباراتها في هذه الجولة بعد، فيما تجمد رصيد اليابان عن ثلاث نقاط في المركز الرابع.