فيديو | كافاني يُفرغ غضبه في جهاز تقنية الفيديو!
خرجت أوروجواي من كأس العالم قطر 2022 رغم انتصارها على غانا في ختام دور المجموعات بهدفين نظيفين اليوم الجمعة.
المنتخب الأمريكي الجنوبي كان في طريقه لدور الـ16 لولا مفاجأة كوريا الجنوبية المدوية بقلب خسارتها أمام البرتغال للفوز 2-1 وخطفها بطاقة التأهل بفارق الأهداف من أوروجواي.
إيدينسون كافاني كان غاضبًا للغاية بعد هذا السيناريو الدرامي، وقد فرغ غضبه في جهاز تقنية الفيديو، حيث تداول الجمهور مقطع فيديو يُظهر إيقاعه لجهاز الـVAR خلال عودته إلى غرف تغيير الملابس.
شاهد اعتداء ادينسون #كافاني لاعب #الأوروغواي على جهاز الـ VAR بعد نهاية مباراة #غانا#كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022@fifacom_ar pic.twitter.com/UxwsknK8tk— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
أوروجواي كانت قد بدأ المونديال بالتعادل السلبي مع كوريا الجنوبية ثم خسر أمام البرتغال 2-0 وأخيرًا هزم غانا بنفس النتيجة.