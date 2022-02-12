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فيديو | كافاني يُفرغ غضبه في جهاز تقنية الفيديو!

تامر أبو سيدو
11:17 م غرينتش+3 2‏/12‏/2022
Edinson Cavani Darwin Nunez Uruguay World Cup 2022
أوروجواي خرجت من كأس العالم مما أغضب كافاني

خرجت أوروجواي من كأس العالم قطر 2022 رغم انتصارها على غانا في ختام دور المجموعات بهدفين نظيفين اليوم الجمعة.

المنتخب الأمريكي الجنوبي كان في طريقه لدور الـ16 لولا مفاجأة كوريا الجنوبية المدوية بقلب خسارتها أمام البرتغال للفوز 2-1 وخطفها بطاقة التأهل بفارق الأهداف من أوروجواي.

إيدينسون كافاني كان غاضبًا للغاية بعد هذا السيناريو الدرامي، وقد فرغ غضبه في جهاز تقنية الفيديو، حيث تداول الجمهور مقطع فيديو يُظهر إيقاعه لجهاز الـVAR خلال عودته إلى غرف تغيير الملابس.

أوروجواي كانت قد بدأ المونديال بالتعادل السلبي مع كوريا الجنوبية ثم خسر أمام البرتغال 2-0 وأخيرًا هزم غانا بنفس النتيجة.

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