فيديو | كاريلي يفاجئ الجميع بشأن تعاقد الاتحاد مع مهاجم جديد

قرار غير متوقع من كاريلي

كشف الإعلامي الرياضي محمد البركاتي، عن مفاجأة بشأن تعاقد نادي الاتحاد مع مهاجم أجنبي جديد، وذلك لتدعيم صفوف النمور استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

نادي الاتحاد عانى الموسم الماضي على المستوى الهجومي، بسبب عدم امتلاكه لمهاجم مميز يستطيع ترجمة الفرص الخطيرة لأهداف، وهو ما تسبب في ضياع العديد الكثير من النقاط.

ما هي حقيقة تفاوض الاتحاد مع عمر خربين؟

وأكد البركاتي خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية السعودية، على أن نادي الاتحاد لم يتفاوض نهائيًا مع السوري عمر خربين، مهاجم نادي الوحدة الإماراتي.

البركاتي قال: "لم يتفاوض نادي الاتحاد مع عمر خربين، ولم يطرح هذا الأمر نهائيًا داخل النادي، ولم يتطرق النادي حول موضوع المهاجم إلا بنهاية الكفاءة المالية".

كيف يفكر كاريلي في حل أزمة المهاجم بنادي الاتحاد؟

محمد البركاتي واصل حديثه قائلًا: "لدي معلومة مؤكدة، تفيد بأن البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب نادي الاتحاد، لم يتطرق إلى ملف المهاجم، ويتمنى أن يستمر بالمهاجم رومارينيو في هذا المركز ويلعب به في المعسكر الحالي للفريق".

وتابع: "في حالة نجاح رومارينيو في هذا المركز، سيصرف نادي الاتحاد النظر عن ضم مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

واستدرك محمد البركاتي تصريحاته قائلًا: "لكن هناك ضغطًا جماهيريًا بضرورة وجود مهاجم، وهذا واضح للجميع بأن هناك أزمة هجومية بالفريق".

ما هو موقف نادي الاتحاد من شهادة الكفاءة المالية؟

وتسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، لإنهاء ملف شهادة الكفاءة المالية خلال الفترة الحالية، وقبل 21 أغسطس المقبل، لكي يتمكن العميد من تسجيل لاعبيه الجدد بقائمته للموسم المقبل.

ويأتي ضمن الملفات التي يعملها عليها نادي الاتحاد حاليًا، هو ملف المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، والذي يسعى مسؤولي العميد للتخلص منه، بسبب عدم قناعة إدارة النادي بمستواه.

وعلق البركاتي على هذا الأمر قائلًا: "ملف بريجوفيتش لم ينتهي ولم يغلق حتى الآن، ونادي الاتحاد يعمل بشكل جيد جدًا حاليًا لإنهاء كافة الملفات".

ما هي الصفقات التي أبرمها نادي الاتحاد حتى الآن؟

لم يبرم نادي الاتحاد سوى صفقة واحدة، بالتعاقد مع البرازيلي إيجور كورونادو لاعب الشارقة الإماراتي، وذلك من أجل تدعيم صفوف العميد خلال الموسم المقبل.

الاتحاد يسعى لإنهاء ملف الكفاءة المالية، من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي، وتشير التقارير الصحفية إلى أن العميد يضع عينه على أكثر من مهاجم أجنبي.

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