فيديو - كأس قطر | هزيمة مثيرة للسد أمام الأهلي برباعية

الزعيم خسر مباراتين وفاز في لقاء وحيد بالكأس

تلقى السد هزيمة ثانية له في كأس نجوم قطر أمام الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، على ملعب حمد بن خليفة، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

الزعيم افتتح التسجيل أولًا في الدقيقة الخامسة بأقدام طارق مشعل، وبعدها بست دقائق أضاف زميله رامي سهيل الهدف الثاني.

الأهلي عاد وقلص الفارق بإحراز هدفه الأول في الدقيقة 13 عن طريق إبيل ماثيوس، وأدرك بعده بسبع دقائق زميله محمد ديامي التعادل.

وقبل نهاية الشوط الأول بسبع دقائق، تقدم ماثيوس للأهلي بإحرازه ثاني أهدافه وثالث أهداف فريقه من ضربة جزاء.

رابع أهداف أصحاب الأرض جاء قبل الختام بدقيقتين عن طريق بارو صديقي، وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع، أحرز سعود النصر الهدف الثالث للزعيم.

الهزيمة جمدت رصيد السد عند النقطة الثالث في المركز الرابع بالمجموعة الأولى، بينما ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة السادسة في المركز الثاني.

المجموعة يتصدرها الريان بسبع نقاط، بينما يأتي الوكرة ثالثًا بخمس نقاط، وفي المركز الخامس يحل أم صلال بنقطتين، يليه الشحانية بنقطة وحيدة.