فيديو - كأس قطر | هزيمة قاسية للدحيل بسباعية والغرافة والسيلية يسقطون

الخور أسقط الدحيل بسباعية مذلة

تلقى الدحيل هزيمة قاسية أمام الخور بسباعية نظيفة، على ملعب عبد الله بن خليفة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس قطر "كأس أوريدو".

الخور سجل ثلاثية في الشوط الأول بأقدام سعيد محمد وأحمد المهندي "هدفين أحدهما ضربة جزاء"، في الدقائق 11 و15 و21.

وفي الشوط الثاني، تواصل تراجع الدحيل، حيث أحرز رباعية عن طريق سعيد محمد "سوبر هاتريك" في الدقائق 50 و55 و60 و83.

الهزيمة جمدت رصيد الدحيل عند نقطة واحدة في المركز الرابع بالمجموعة الثانية، بينما ارتفع رصيد الخور إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني.

وفي إطار الجولة نفسها، فاز قطر أمام الغرافة بثلاثية نظيفة، على ملعب ثاني بن جاسم.

هز الشباك بدأ في الدقيقة السادسة عن طريق كايكي مورينو، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 37، وفي الوقت بدل الضائع من المباراة، أحرز كايكي الهدف الثالث "هاتريك".

الفوز منح قطر الانفراد بصدارة المجموعة الثانية بست نقاط، أما الغرافة فيأتي في المركز الخامسة بنقطة وحيدة.

وفي آخر مباريات اليوم بالجولة نفسها، حقق العربي الفوز أمام السيلية بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب حمد الكبير.

الهدف الأول سجله العربي في الدقيقة 23 عن طريق حمدي الحرباوي، ثم أدرك السيلية التعادل في الدقيقة 25 بهدف حسن صادق.

وقبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق، أحرز الحرباوي هدف الفوز للعربي.

الفوز رفع رصيد العربي إلى النقطة الرابعة في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، بينما يتذيل السيلية المجموعة دون أي رصيد من النقاط.