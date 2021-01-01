فيديو | كأس الفتح المر يمر على الاتحاد بعد الهلال .. النموذجي إلى نصف النهائي

الفتح حسم المباراة في الأشواط الإضافية

خطف الفتح بطاقة تأهل صعبة إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بالفوز أمام الاتحاد بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

النموذجي أتيحت له أكثر من فرصة خطيرة خلال مجريات المباراة، لكنه لم ينجح في استغلالها لإنهاء المباراة في الوقت الأصلي.

وتألق مارسيلو جروهي؛ حارس مرمى العميد، في الدقيقة 35، أمام هجمة ثنائية من لاعبي الفتح، بدأت بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس، لكن ارتدت الكرة للاعب الخصم، ليهيأها لزميله، الذي حولها برأسية في اتجاه الشباك، لكن جروهي أمسك بكرته هذه المرة بثبات.

ومع بداية الشوط الثاني، كان النموذجي قريبًا من افتتاح التهديف، من تسديدة قوية بأقدام هلال سوداني من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وفي الدقيقة 75 من عمر المباراة، أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم الكارت الأحمر، في وجه لاعب النمور سعود عبد الحميد، بداعي عرقلته لهلال سوداني من الخلف وإبطال هجمة مرتدة.

أخطر فرص الاتحاد جاءت في الدقيقة 79 بعدما قطع الكرة من دفاع الخصم، لينطلق بشكل رائع إلى داخل منطقة الجزاء منفردًا تمامًا بالمرمى، لكن تسديدته تمر من أمام خط المرمى إلى خارج الملعب.

ووقف القائم الأيسر حائلًا أمام فرصة هدف أول للعميد، في الدقيقة 83، إذ تصدى لتسديدة قوية بأقدام حمد آل منصور.

ومع انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، لجأ الفريقان لشوطين إضافيين، شهد الأول منهما إشهار الكارت الأصفر الثاني في وجه سفيان بن دبكة، لاعتدائه بدون كرة على عبد الإله المالكي، ليكمل الفتح المباراة بعشرة لاعبين كالاتحاد.

وبغرابة شديدة، أهدر هارون كمارا فرصة هدف محقق للعميد، بعدما مرر حمد آل منصور له عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ورغم أن كمارا مواجه تمامًا للمرمى إلا أن الكرة مرت من أمامه بغرابة كبيرة.

وبالدقيقة 113، سجل النموذجي هدفه الأول من تسديدة صاروخية بأقدام مراد باتنا من خارج منطقة الجزاء، على يمين الحارس جروهي.

وبالدقيقة 118، أضاف محمد مجرشي الهدف الثاني للفتح، مستغلًا خروج خاطئ لجروهي عن مرماه إلى وسط الملعب، ليمر منه، ويضع الكرة في الشباك بسهولة.

وبعدها بلحظات، سجل أحمد حجازي هدف الاتحاد الوحيد في اللقاء، من رأسية مستغلًا خروج خاطئ للحارس كويفا.

بهذا الفوز يصعد الفتح لنصف النهائي، ليواجه التعاون، الذي أقصى القادسية بالأمس، بالفوز عليه بثنائية مقابل هدف وحيد.

يذكر أن النموذجي كان قد أقصى الهلال من البطولة من دور الـ16، إذ فاز عليه بثنائية نظيفة.