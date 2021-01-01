فيديو | كأس الخليج العربي .. شباب الأهلي يكتسح خورفكان والوصل يصعد على حساب الشارقة

مباريات مثيرة بربع نهائي كأس الخليج العربي

أقيمت اليوم الثلاثاء مباراتين من ربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، وهي شباب الأهلي أمام خورفكان والوصل واجه الشارقة في اللقاء الثاني.

وحقق فريق شباب الأهلي دبي الفوز على خورفكان بخمسة أهداف نظيفة في اللقاء الأول الذي أقيم اليوم، حيث افتتح التسجيل عن طريق إيجور جيسوس في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

وجاء البرازيلي كارلوس إدواردو لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول بعد هجمة منظمة من الناحية اليسرى ليسدد في المرمى بسهولة.

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ولم تمر دقيقة حتى أضاف شباب الأهلي الهدف الثالث في اللقاء عن طريق محمد جمعة في هجمة رائعة تبادلوا اللاعبين بها الكرة لينفرد اللاعب بالمرمى ويعلن عن الهدف الثالث.

في الشوط الثاني أضاف أحمد الهاشمي الهدف الرابع لشباب الأهلي في الدقيقة 80 بعد مراوغة حارس مرمى خورفكان بشكل رائع وسدد في مرمى المنافس، واختتم سعيد عبدالله الأهداف في الدقيقة 84.

وفي المباراة الثانية، تمكن الوصل من تحقيق الفوز بثنائية نظيفة، على حساب الشارقة، حيث افتتح التسجيل عن طريق حبوش صالح في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.

في الشوط الثاني، أضاف جواو فيجيريدو الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 48 من علامة الجزاء ليضرب موعدًا مع شباب الأهلي في نصف النهائي.