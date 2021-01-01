فيديو | كأس الخليج العربي .. شباب الأهلي يكتسح خورفكان والوصل يصعد على حساب الشارقة
أقيمت اليوم الثلاثاء مباراتين من ربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، وهي شباب الأهلي أمام خورفكان والوصل واجه الشارقة في اللقاء الثاني.
وحقق فريق شباب الأهلي دبي الفوز على خورفكان بخمسة أهداف نظيفة في اللقاء الأول الذي أقيم اليوم، حيث افتتح التسجيل عن طريق إيجور جيسوس في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.
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وجاء البرازيلي كارلوس إدواردو لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول بعد هجمة منظمة من الناحية اليسرى ليسدد في المرمى بسهولة.
ولم تمر دقيقة حتى أضاف شباب الأهلي الهدف الثالث في اللقاء عن طريق محمد جمعة في هجمة رائعة تبادلوا اللاعبين بها الكرة لينفرد اللاعب بالمرمى ويعلن عن الهدف الثالث.
في الشوط الثاني أضاف أحمد الهاشمي الهدف الرابع لشباب الأهلي في الدقيقة 80 بعد مراوغة حارس مرمى خورفكان بشكل رائع وسدد في مرمى المنافس، واختتم سعيد عبدالله الأهداف في الدقيقة 84.
#شباب_الأهلي في الدور نصف النهائي على حساب #خورفكان— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 26, 2021
شاهد الأهداف الخمسة #أبوظبي_الرياضية 1#شباب_الأهلي_خورفكان#كأس_الخليج_العربي pic.twitter.com/BqveX359ro
وفي المباراة الثانية، تمكن الوصل من تحقيق الفوز بثنائية نظيفة، على حساب الشارقة، حيث افتتح التسجيل عن طريق حبوش صالح في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.
في الشوط الثاني، أضاف جواو فيجيريدو الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 48 من علامة الجزاء ليضرب موعدًا مع شباب الأهلي في نصف النهائي.
#الوصل يفوز على #الشارقة بنتيجة 2-0 ويصعد لنصف النهائي لمواجهة #شباب_الأهلي.. شاهد الهدفين#كأس_الخليج_العربي#الوصل_الشارقة #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/642incyUjE— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 26, 2021