فيديو | قطر في أوروبا .. الأدعم يهزم لوكسمبورج بهدف نظيف

العارضة تتصدى لبيدرو مرتين

افتتح المنتخب القطري اليوم الأربعاء، مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بالفوز أمام لوكسمبورج، بهدف نظيف، على ملعب ناجيردي، في دولة المجر.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، عن طريق محمد مونتاري، بعدما ضغط المعز علي على مدافع لوكسمبورج، ليمرر الأخير كرة قصيرة للحارس، لم يلحق بها، لتصل إلى المعز، الذي مررها عرضية أرضية من الجهة اليمنى، وضعها مباشرةً مونتاري في الشباك بسهولة.

🎥| الهدف الأول لمنتخبنا الوطني في مرمى لوكسمبورغ عن طريق اللاعب محمد مونتاري. pic.twitter.com/IZFJLIvIFn — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) March 24, 2021

تصدت العارضة في الدقيقة 72 لهدف ثانٍ للأدعم، بعدما انطلق بيدرو من وسط ملعب الخصم، ثم توغل إلى منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية، ارتطمت بالعارضة.

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وشهدت الدقيقة 88 من عمر المباراة، إشهار الكارت الأحمر المباشر في وجه ألدين سكيندروفيتش؛ لاعب وسط لوكسمبورج.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، كاد بيدرو أن يضيف الهدف الثاني، من تسديدة صاروخية رائعة من وسط ملعب لوكسمبورج، لكن حالت العارضة دون ذلك من جديد.

الأدعم يخوض التصفيات ضمن المجموعة الأولى، التي تضم بجانب لوكسمبورج، إبرلندا، أذربيجان، صربيا والبرتغال، بدعوة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتعد كافة مباريات قطر في المجموعة ودية، إذ لن تُحتسب نقاطها، فقط وديات تجهيزًا للعنابي لمونديال 2022، بعدما شارك من قبل في كوبا أمريكا 2019.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب القطري في المباراة المقبلة، إيرلندا في 30 من الشهر الجاري، ضمن التصفيات نفسها.