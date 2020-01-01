فيديو - في ظهور أول لأزارو.. الاتفاق يخطف فوزًا هامًا أمام الوحدة

الاتفاق يحقق فوزًا ثمينًا على الوحدة

حقق الاتفاق فوزًا هامًا على نظيره الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتفاق تمكن من قلب النتيجة على الوحدة بتأخره بهدف للفوز بهدفين، في لقاء يسيطر عليه الصعوبة دائمًا في منافسات الدوري السعودي.

افتتح الوحدة أهداف المباراة في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء عن طريق يوسف نياكات بعد هجمة مرتدة رائعة استغل تقدم الحارس وسدد الكرة من أعلاه.

وتعادل سريعًا الاتفاق في الدقيقة 11 عن طريق سليمان دوكارا، بعد هجمة لها أكثر من فرصة تمكن اللاعب في النهاية من هز شباك الوحدة.

وخطف الاتفاق الهدف الثاني في الدقيقة 51 من عمر المباراة عن طريق هزاع الهزاع بطريقة رائعة بعد تلقيه عرضية من الناحية اليمنى.

وشارك وليد أزارو مهاجم الاتفاق الجديد لأول مرة، بعد انضمامه قادمًا من الأهلي المصري، في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

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وأضاف الهدف الثالث سعيد الربيعي في الدقيقة 94 من عمر المباراة، لينهي على آمال الوحدة في اللقاء تمامًا ويؤكد على الـ3 نقاط لفريقه.

وبذلك يرتفع رصيد الاتفاق إلى 20 نقطة في المركز العاشر بالدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الوحدة عن 27 نقطة في المركز الرابع.