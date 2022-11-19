فيديو | في دقيقتين .. كل إجراءات وتفاصيل السفر من السعودية إلى قطر

جماهير الأخضر تستهدف التواجد في قطر لمتابعة مباريات المونديال

يستعد الجمهور السعودي للتحرك من المملكة نحو العاصمة القطرية الدوحة، من أجل متابعة ومساندة الأخضر السعودي، في نهائيات كأس العالم، التي ستقام في قطر بداية من غدًا الأحد وحتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

ويفتتح المنتخب السعودي مبارياته في كأس العالم، بمواجهة الأرجنتين مساء يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ونشر حساب "حاضرين" عبر موقع "تويتر" والمتخصص في الرحلات من وإلى المملكة، فيديو توضيحي للمسافرين إلى قطر من السعودية بريًا.

#حاضرين معك خطوة بخطوة في رحلتك البرية عبر منفذ سلوى إلى المونديال 🚘🏆

كل الإجراءات والتفاصيل لخصناها لك في دقيقتين، تعرف عليها الآن ⏲ pic.twitter.com/m7uV1be4p0 — حاضرين (@HereForYou_SA) November 18, 2022

ووفقًا لما جاء في الفيديو، سيكون على مسافرين التوجه إلى منفذ سلوى، ثم تبدأ الرحلة بتوافر جواز السفر بجانب بطاقة هيا، وهناك سيكون 3 طرق للسفر، الأولى باستخدام الحافلة، الثانية بالتوجه بالسيارة الخاصة إلى قطر لمدة يوم واحد عن طريق منفذ أبو سمرة الحدودي.

وأما عن الثالثة فهي الدخول بالسيارة الخاصة إلى قطر، وذلك لضمان السفر إلى قطر وحضور مباريات كأس العالم بكل سلاسة.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.