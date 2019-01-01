فيديو | فينالدوم يُطلق قذيفة في شباك بيلاروسيا
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#هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) October 13, 2019
وينالدوم يطلق صاروخية من خارج منطقة الجزاء.. هل هو الأجمل حتى الآن؟
بيلاروسيا 0 هولندا 2#EURO2020 #BLRNED pic.twitter.com/o0iwRd8qs2
أحرز جورجينهو فينالدوم لاعب ليفربول الإنجليزي هدفًا رائعًا لمنتخب بلاده هولندا خلال مباراته مع مضيفه بيلاروسيا في إطار الجولة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.
فينالدوم أطلق قذيفة مدوية بصورة أكثر من رائعة سكنت شباك بلغاريا، في المباراة التي تُقام في هذه الأثناء ويتقدم فيها زملاء فان دايك بهدفين مقابل هدف.
يذكر أن هولندا إن حققت الفوز ستصل إلى النقطة 15 في صدارة ترتيب المجموعة وفي انتظار نتيجة مباراة ألمانيا التي تأتي ثانيًا بـ12 نقطة وتتفوق بفارق الأهداف على أيرلندا الشمالية.